Influencer Pobretion explica afastamento do Instagram e desabafa

O influencer cearense conhecido como Pobretion usou sua conta do Instagram para explicar seu afastamento da rede social e desabafar sobre sua saúde mental

O influencer de humor Pobretion, o vetin, explicou em suas redes sociais nesta terça-feira, 10, sobre seu afastamento da web. Em uma publicação no Instagram, o cearense desabafou, escrevendo que estava precisando de um tempo para cuidar dele.

“Ontem postei uma mensagem e uma foto, e muitos ficaram preocupados e me mandaram mensagens. Agradeço de coração o cuidado de vocês por mim e me senti na obrigação de deixar esse comunicado para vocês”, disse Antonio Jefferson Azevedo, o Pobretion, no início da legenda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM| O POVO+ traz reportagem especial sobre o influenciador Pobretion