Influencers Cearenses: Alice Peres revela rotina de modelo e influencer com Síndrome de Down

No 3º episódio da 2ª temporada da série Influencers Cearenses, Alice Peres detalha a rotina de modelo e a história de vida da adolescente com Síndrome de Down que virou influencer

A terceira estrela da 2ª temporada da série Influencers Cearenses será a adolescente de 17 anos, Alice Peres. Ela faz sucesso nas passarelas e também nas redes sociais atuando como modelo, influencer e já se prepara para intensificar seu papel como ativista, sendo uma das vozes da luta por direito das pessoas com Síndrome de Down no Ceará.

A história de vida de Alice será o tema do terceiro episódio da produção exclusiva do Grupo de Comunicação O POVO. A entrevista será lançada às 10h30min na manhã do próximo domingo, 30de julho, na plataforma O POVO+ e em nosso Instagram (@opovoonline).

3º episódio da 2ª temporada da série Influencers Cearenses conta as maravilhas e os desafios de Alice, modelo e influencer cearense com síndrome de down

Entre brincadeiras, pausa para merendar e treino de passarela, Alice recebe O POVO em sua casa e conta detalhes se sua vida, de seus relacionamentos e amizades na escola, bem como seus compromissos com desfiles, ensaios fotográficos e ações sociais relacionadas à causa de pessoas com Síndrome de Down.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-06-2023: Alice, Mundo da Alice. Projeto Influencer. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Alice alcança cada vez mais pessoas na internet com conteúdos sobre moda, beleza, música e rotina. É por meio dos stories que ela expõe seu dia a dia com muitas músicas e interação com seus seguidores. “Eu gosto de gravar vídeos com a minha família, com meus amigos”, destaca Alice.



A jovem revela um amor incondicional pela famílias e destaca que a única coisa que não cabe em seu futuro é a palavra "limite". Questionada sobre planos para a vida adulta, ela responde sem titubear: "Quando eu crescer, eu quero ser cantora, dançarina, médica, atriz, cozinheira, adulta e youtuber”.

Alice não encara a Síndrome de Down como um obstáculo na vida. É dentro dessa perspectiva que a influencer usa sua imagem e alcance na internet para naturalizar e humanizar a existência e os sonhos de pessoas com Síndrome de Down.

Bastidores das gravações da 2ª temporada da série Influencers Cearenses com a influenciadora Alice Peres Crédito: Arquivo Pessoal/O POVO

Em fevereiro deste ano Alice atuou pela primeira vez como palestrante, no 2º Simpósio Sobre Trissomia 21, no Cariri. “Me senti muito feliz e muito realizada. É muito importante participar para acabar com o preconceito e fazer tudo que eu quero”, explica.

Depois dessa experiência a menina, junto com a família, já se prepara para integrar outras ações e eventos como forma de ampliar suas participações na causa. “Eu quero estar em todos os lugares”, reitera Alice confiante.

Outros detalhes da história de vida de Alice, bem como a visita completa do O POVO em sua casa, serão lançados no domingo, 30. Não perca!

