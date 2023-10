Jojo Todynho relata caso de racismo em aeroporto nos EUA

Jojo Todynho relatou um caso de racismo que sofreu recentemente durante viagem para Miami, nos Estados Unidos. No momento do ocorrido, a cantora estava aguardando na fila da classe executiva para embarcar no voo de volta para o Brasil.

A história foi compartilhada no seu perfil do Instagram neste domingo, 8. “Eu sofri racismo. Estava na fila de um voo de volta para o Brasil, e uma mulher branca e americana veio falar assim para mim: ‘Você tem certeza que está na fila certa?’”, contou Jojo, aborrecida com a situação.

Jojo contou ainda que só entendeu o que aconteceu naquele momento após a tradução de uma brasileira que estava presente no local.