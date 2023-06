Richarlison participa de "racha" com humorista Pobretion em Fortaleza

Com o término da temporada na Europa, o camisa 9 da seleção participou de um jogo ao lado do influencer cearense

De férias em Fortaleza, o atacante do Tottenham-ING e da seleção brasileira, Richarlison, chamou atenção ao participar de um jogo de futebol amador, ao lado do humorista cearense e influencer, Pobretion, que faz sucesso nas redes sociais.

Em entrevista exclusiva do Esportes O POVO, Pobretion revelou como aconteceu o encontro entre ele e o camisa 9 do Brasil: “O irmão dele, Álvaro, me seguia no Instagram e queria muito me conhecer. Fui lá onde eles estavam e conheci todo mundo”, disse.

O “racha” ocorreu em um campo de society no bairro Vila União, localizado na capital cearense. comediante brincou afirmando que ele e Richarlison formaram uma grande parceria na partida: “Eles me convidaram pra jogar e vou dizer que dupla eu e o Pombo - apelido do atleta. Demos show”, ressaltou.

“Ele é um cara simples, humilde e de muita resenha”, pontuou Pobretion sobre a personalidade do futebolista que esteve na última Copa do Mundo, realizada no Catar.

Richarlison em terras cearenses

Com o fim da temporada europeia, Richarlison optou por passar esse período sem duelos no velho continente no estado do Ceará. Desde que chegou, o jogador conheceu praias do litoral cearense, como Jericoacoara e a orla de Fortaleza.

Entrevista concedida ao repórter João Pedro Oliveira