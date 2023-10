Rapper Drake anuncia pausa na carreira por motivo de saúde

"Vou fechar a porta do estúdio por um tempo", disse o artista, acrescentando que demoraria "talvez um ano, talvez um pouco mais" para voltar. O anúncio foi feito no mesmo dia do lançamento do novo álbum de Drake, "For All The Dogs".



Em março, Drake cancelou show no Lollapalooza Brasil

Drake decidiu cancelar a apresentação que faria no domingo, dia 26 de março, no Lollapalooza. O cantor canadense deveria encerrar a noite de hoje do evento que ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, desde a última sexta-feira. Ele não possuía outros shows marcados no Brasil.

A notícia foi dada nas redes sociais do festival, junto do pronunciamento da equipe do artista: “Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros da sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas.”

Na ocasião, para substituir a voz de hits como “Hotline Bling”, “One dance” e “God 's Plan”, o DJ Skrillex, conhecido pelo som dubstep e Eletronic Dance Music (EDM), assumiu o horário deixado por Drake.

