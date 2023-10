K-Pop: Jungkook, do BTS, anuncia primeiro álbum solo para novembro

Integrante mais novo do BTS, Jungkook irá lançar primeiro álbum solo no mês de novembro

O músico sul-coreano Jeon Jungkook anunciou nesta terça-feira, 3, que irá lançar seu primeiro álbum solo. Intitulado “Golden”, o disco está previsto para ser lançado no dia 3 de novembro, daqui a um mês.

Integrante mais novo do grupo de k-pop BTS, Jungkook era o último membro que faltava para lançar um álbum individual. O produto é anunciado após o lançamento dos singles “Seven”, feat com a rapper Latto, e “3D”, parceria com Jack Harlow.

Ambos os singles vão integrar o novo disco, que contará com 11 faixas. De acordo com a Big Hit, empresa que gerencia a carreira do BTS, “Golden” é “inspirado nos momentos dourados de Jungkook”.