Jungkook, do BTS, lança Seven e inicia carreira solo

Com versão +18 e participação da rapper Latto, Jungkook se lança na carreira solo com "Seven"; confira a letra explícita composta pelo caçula do BTS

Jungkook, participante mais novo do septeto BTS, inicia carreira solo com o lançamento do projeto paralelo “Seven”. Nesta sexta-feira, 14, o coreano mostrou ao mundo o movieclip conceitual estrelado pela atriz Han Seo Hee, do k-drama My Name, sucesso da Netflix.

Enquanto J-Hope e Jin estão cumprindo o serviço militar obrigatório, os outros integrantes focam em projetos paralelos. J-kook, por sua vez, mostra ao mundo seu trabalho com participação da rapper estadunidense, Latto, e descreve a composição com uma “canção de verão revigorante”.

Outros colaboradores importantes trabalharam na produção, incluindo o produtor musical e vencedor do Grammy, Andrew Watt. Scooter Braun, que é CEO da HYBE America, também participou ativamente do processo de produção do debut solo de Jungkook.

Jungkook lança “Seven”: assista ao movieclipe



Segundo o cantor, Seven é o hit de entrada para a divulgação de seu álbum solo, que será lançado posteriormente, ainda sem previsão de data.

“Pensei em como tornar Seven mais agradável para um público maior. Foi a primeira vez que tentei esse gênero e o processo foi revigorante. Aprendi muito durante a gravação”, Jungkook conta.

Confira o movieclip:

Versão explícita de “Seven”?



É isso mesmo! Surpreendendo a maioria do fandom de BTS, o caçula do grupo lançou duas versões do seu debut solo: a versão “mais leve” com movieclip e a versão explícita, 18+, disponível nas plataformas digitais de música, como no Spotify.

Dado o contexto, é importante frisar que não é comum cantores de Kpop lançarem músicas com um teor mais sensual e explícito.

Para se ter uma ideia, a agência responsável pelo BTS não liberava nem mesmo imagens deles sem camisa, além de fazer de tudo para evitar qualquer conteúdo que mostrasse “demais”. Dessa maneira, por mais que a letra explícita não soe ousada, para os fãs, essa versão é algo que realmente ninguém esperava.

Veja a letra:

Peso do mundo em seus ombros

Beijo sua cintura e alivio sua mente

Devo ser favorecido por conhecê-la

Pego minhas mãos e traço suas linhas

É a maneira como você pode cavalgar

É a maneira que você pode cavalgar

Acho que o conheci em outra vida

Então, me interrompa em outro momento

você me envolve e me da vida

E é por isso que noite após noite eu estarei f*dendo com você

Segunda-feira,

Terça-feira, quarta-feira

Quinta-feira, sexta-feira, sábado,

Domingo (uma semana)

Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira

Quinta, sexta, sete dias por semana

Toda hora, todo minuto, todo segundo, você sabe, noite após noite

Eu estarei f*dendo com você, sete dias por semana

Você adora quando eu entro de cabeça

Tudo de mim que estou oferecendo para lhe mostrar o que é devoção

Mais profundo do que o oceano

Vou devagar

Deixo você com aquele brilho

Mostre a você o que é devoção

Mais profundo do que o oceano é

É assim que você pode cavalgar

É a maneira como você pode cavalgar

Acho que o conheci em outra vida então, me interrompa em outro momento

Você me envolve e me dá vida

E é por isso que noite após noite eu estarei f*dendo com você

Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira

Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo (uma semana)

Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira

Quinta, sexta, sete dias por semana

Toda hora, todo minuto, todo segundo, você sabe, noite após noite

Eu estarei f*dendo com você, sete dias por semana

Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira

Quinta, sexta, sábado, domingo (uma semana) segunda, terça, quarta quinta, sexta, sete dias por semana

Toda hora, todo minuto, todo segundo, você sabe, noite após noite

Eu estarei f*dendo com você, sete dias por semana



Jungkook: outros projetos paralelos ao grupo BTS



Apesar de ser o projeto de lançamento da carreira solo, não é a primeira vez que Jungkook trabalha em produções para além do BTS. No ano passado, o artista apareceu na faixa "Left and Right", junto com Charlie Puth, e cantou a trilha sonora oficial da Copa do Mundo do Catar, além de participar da cerimônia de abertura.