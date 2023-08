Taehyung, o V do BTS, lança primeiro single solo; veja o clipe

Taehyung lança primeira música solo; álbum do V, do grupo de k-pop BTS, será lançado dia 8 de setembro

Último membro do BTS a estrear com carreira solo, Taehyung lançou nesta quarta-feira, 8, seu primeiro single. Intitulado “Love me Again”, a canção foi divulgada juntamente com um videoclipe que, até o fechamento dessa matéria, conta com mais de 6 milhões visualizações.

A música faz parte de “Layover”, primeiro álbum individual de V – nome artístico de Kim Taehyung – que está previsto para ser lançado no dia 8 de setembro. Os clipes das outras faixas do álbum serão publicadas até o lançamento oficial do álbum.



Jungkook, participante mais novo do septeto BTS, inicia carreira solo com o lançamento do projeto paralelo “Seven”. No dia 14 de julho, o sul-coreano mostrou ao mundo o movieclip conceitual estrelado pela atriz Han Seo Hee, do k-drama "My Name", sucesso da Netflix.

Enquanto J-Hope e Jin estão cumprindo o serviço militar obrigatório, os outros integrantes focam em projetos paralelos. Jungkook, por sua vez, mostra ao mundo seu trabalho com participação da rapper estadunidense, Latto, e descreve a composição com uma “canção de verão revigorante”.