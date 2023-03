Jungkook, do BTS, estrela campanha da Calvin Klein e fãs reagem

Jeon Jungkook estreia sua primeira campanha com a grife Calvin Klein; membro mais novo do BTS, o idol do k-pop apareceu sem camisa em fotos da coleção

Após muita espera dos fãs, o Jungkook, do BTS, estrelou sua primeira campanha de moda em parceria com a marca de vestuário e roupas íntimas Calvin Klein. A campanha foi lançada nesta terça-feira, 28, e contou com imagens do astro do K-pop em looks jeans e sem camisa.

Essa é a primeira campanha de moda individual de Jeon Jungkook. Em 2021, o idol já havia participado da campanha da grife de luxo Louis Vuitton, juntamente com seus companheiros do BTS.

Com inspirações nos anos de 1990, a nova coleção da Calvin Klein faz parte da campanha de Primavera 2023 e traz peças de modelagem soltas - com jaquetas, camisas e calças jeans - que compõem visuais modernos e joviais.

A parceria entre o artista e a marca deve durar por um longo período, já que Jungkook foi anunciado como novo embaixador das linhas Calvin Klein Underwear e Calvin Klein Jeans.

“Jungkook é um dos artistas mais populares do mundo. Ele possui uma habilidade rara em se conectar com as audiências internacionais por meio de sua música e de seu estilo. Estamos felizes e animados em tê-lo no nosso time!”, declarou Jonathan Bottomley, diretor global de Marketing da CK.

Nas redes sociais, os armys comemoraram a parceria e reagiram às fotos do Jungkook sem camisa: “Eu fui, eu sou e sempre serei rendida por Jeon Jungkook!”, escreveu uma seguidora no Twitter. “Este usuário está completamente fascinada por cada detalhe de Jeon Jungkook”, comentou outra Army.



Não consigo pensar em mais nada além de Jeon Jungkook de Calvin Klein, fui com Deus

com respeito, um grande gostoso!#JUNGKOOKxCALVINKLEIN

GLOBAL AMBASSADOR JUNGKOOK pic.twitter.com/VFK8at1x4A — Nickta (@Nicktakookie) March 28, 2023

PRENDAM A MAKNAE LINE DO BTS, EU TO PERDENDO TODA MINHA ESTABILIDADE MENTAL POR CAUSA DE JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG E PARK JIMIN ESSES DIAS pic.twitter.com/AW2QbTd1i8 — gabi;PJM1 (@jiminbusanjk) March 27, 2023 EU FUI, EU SOU E SEMPRE SEREI RENDIDA COMPLETAMENTE RENDIDA E CAIDA POR JEON JUNGKOOK pic.twitter.com/yEU13rDBDb — naju⁷ FACE (@namjooptter) March 28, 2023 Podcast Vida&Arte



