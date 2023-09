K-pop: Grupo Twice anuncia show extra em turnê no Brasil em 2024

Grupo de K-pop TWICE anuncia show extra no Brasil da turnê que passa pelo País em 2024 Crédito: JYP Entertainment/Divulgação

O grupo feminino de K-pop Twice anunciou um show extra da turnê mundial "Ready To Be" para o dia 7 de fevereiro de 2024, após esgotar os ingressos do primeiro, marcado para o dia 6. Essas serão as únicas apresentações da turnê na América do Sul. Os dois shows acontecerão em São Paulo, no Allianz Parque. Os ingressos para a nova data têm pré-venda exclusiva nos dias 12 e 13 de setembro para clientes Santander. Ela começa a partir das 10 horas na internet e às 12 horas na bilheteria oficial. LEIA TAMBÉM| Jihyo, do Twice, lança primeiro álbum solo e clipe de single