K-Pop: Jungkook, do BTS, anuncia novo single com Jack Harlow

Jungkook irá lançar "3D", seu novo single, no dia 29 de setembro Crédito: HYBE/Big Hit Music/Divulgação

O cantor sul-coreano Jungkook irá lançar mais um single. Intitulado "3D", a novidade foi anunciada durante apresentação do membro mais novo do BTS no Festival Global Citizen, ocorrido no sábado, 23. O evento realizado em Nova York, nos Estados Unidos, contou com shows de Anitta, 3RACHA (subgrupo do grupo de k-pop Stray Kids), Red Hot Chilli Peppers, Conan Gray e outros artistas. Com previsão de lançamento para próxima sexta-feira, dia 29 de setembro, "3D" terá participação de Jack Harlow, rapper norte-americano conhecido pelos sucessos "First Class" e "What's Poppin", além do feat "Industry Baby", com Lil Nas X.