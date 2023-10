Tomorrowland Brasil 2023: festival retorna em outubro, após 7 anos

Após sete anos, o Tomorrowland Brasil retorna com uma nova edição do festival em outubro, com line-up extenso

Em contagem regressiva, o Tomorrowland Brasil 2023 acontece em poucos dias, retornando com uma nova edição após sete anos sem apresentação no País. Serão três dias de evento - marcado para os dias 12, 13 e 14 de outubro - no Parque Maeda, localizado em Itu, cidade do interior de São Paulo.

Artistas nacionais e internacionais compõem o line-up que possui mais de 100 atrações confirmadas, divididos entre cinco palcos: Mainstage, Tulip, Youphoria, Core e Essence by Beck’s. Em todos os dias, o festival iniciará seus shows às 14 horas, encerrando apenas na madrugada do dia seguinte.

