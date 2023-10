Beyoncé anuncia filme da 'Renaissance Tour' e divulga trailer

A cantora Beyoncé anunciou nesta segunda-feira, 2, que lançará um filme sobre a "Renaissance”, sua atual turnê. A informação foi divulgada por meio das redes sociais da artista, juntamente com o trailer e o pôster oficial do documentário.

Confira o trailer:

O documentário se chamará “Renaissance: A Film by Beyoncé” e está previsto para ser lançado no dia 1º de dezembro deste ano. Brincando com os fãs, ela escreveu na legenda: “Tenha cuidado com o que você pede, porque eu posso atender”.

Nas redes sociais, o anúncio foi comemorado pela fanbase da artista. No instagram, um perfil dedicado a ela comentou: “Lotaremos todas as salas de cinemas”. Outro fã respondeu a postagem pedindo o filme no Brasil: “Traz esse filme pro Cinemark pelo amor de Deus! Não esquece da gente mãe”.

