Alok fala sobre arrastões em show no RJ: 'problema social profundo'

O artista reforçou que em seu show havia o mesmo esquema de segurança do Réveillon de Copacabana, e que seu papel era proporcionar o melhor show para os presentes. “A gente fez isso com muito esforço”, defendeu o DJ.

O DJ Alok usou as redes sociais para comentar os casos de violência em seu show gratuito em comemoração aos 100 anos do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 26. Ao todo 30 pessoas foram detidas, sendo 17 presos e outros 15 adolescentes apreendidos sob suspeita de furto .

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, foram apreendidos mais de 150 materiais perfurocortantes, entre facas, alicates, estiletes e bisturis. Um homem também foi esfaqueado durante o evento, segundo informações do SBT. O agressor foi detido, mas conseguiu fugir. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Na mesma noite, um turista foi assaltado e espancado na faixa de areia. Vídeos da ação circulam nas redes sociais.

Este foi o primeiro show gratuito de Alok no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele comemorou 32 anos e havia prometido fazer o “show do século”. A apresentação contou com um cenário com uma pirâmide, palco 360°, show de fogos e luzes. No repertório, o DJ optou por alguns de seus sucessos e apostou em alguns remix com samba, MPB e funk para agitar o público. Além disso, também contou com uma homenagem ao MC Marcinho, um dos pioneiros do funk, que faleceu no último sábado, 26, devido a complicações no coração.

Alok também falou sobre fake news

O DJ aproveitou o vídeo para esclarecer um discurso que fez em um show em 2019 e voltou a ser divulgado como atual.

“Eu fiz um discurso pautado nos ensinamentos de Jesus de amar o próximo e não praticar o ódio, que o sentido da vida é amar. Mas explicar o que é o amor, às vezes, é muito complexo e tem uma forma mais fácil de explicá-lo. Que a gente sabe o que não é o amor: ódio, a violência, indiferença, preconceito. Que é só excluir tudo isso e o que sobrar é amor, e foi isso que eu disse”, relembrou as palavras do discurso.

No vídeo divulgado, logo após a fala do DJ, a público presente vaia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Alok, seu papel é levar alegria para as pessoas e não faz juízo de valor quanto ao público de diversas ideologias políticas dos seus shows. “Eu sou um cara que detesta polêmica, e não queria que as pessoas explorassem minha imagem politicamente”, pediu.