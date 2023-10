Festival do Livro propõe reflexão sobre Brasil do presente e do futuro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O 2º Festival do Livro do Rio de Janeiro (FLIV-Rio), que será realizado nesta semana, propõe uma reflexão sobre o Brasil atual e o do futuro. O evento é promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações (Sinttel-Rio) e pelo Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro (Sinpro-Rio) e começa na próxima quinta-feira (5), na sede do Sinttel-Rio, zona norte da capital fluminense. O festival funcionará das 9h às 19h e tem entrada gratuita. A programação completa do evento, que vai até sábado (7), pode ser acessada aqui

“Além de ser um festival de leitura, o FLIV-Rio é uma discussão sobre temas da sociedade brasileira e que busca iluminar as mentes, não só pelo livro e pela leitura, mas também pelo debate sobre a realidade brasileira, buscando uma transformação para melhor, para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Esse é o nosso diferencial”, disse à Agência Brasil o idealizador do evento e atual diretor tesoureiro do Sinttel, Francisco Izidoro.