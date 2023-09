Kayky Brito tem alta da UTI e já está conversando, diz boletim

Em publicação nas redes sociais, a mãe do ator, Sandra Brito, comemorou a evolução do quadro de saúde do filho: "Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria", escreveu ela.

Após 20 dias de internação, o ator Kayky Brito , 34, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira, 22. De acordo com o novo boletim médico, o artista está consciente e conversando com familiares.

O texto, assinado por Edno Wallace (médico assistente), Ney Pecegueiro (médico assistente) e Marcelo London (diretor médico do Copa D’Or), afirma ainda que Kayky está cooperando no processo de reabilitação ortopédica.

O ator está internado no Hospital Copa D’or, localizado no Rio de Janeiro, desde o dia 2 de setembro após ser atropelado em frente a um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator foi diagnosticado com politraumatismo e traumatismo craniano e passou por uma cirurgia de fixação de fraturas para correção de ossos quebrados.

Desde então ele tem passado por tratamento com fisioterapia e fonoaudiologia, além de tratamento com reabilitação respiratória e motora.