K-Pop: Jungkook ultrapassa BTS e conquista recorde na Billboard

O cantor sul-coreano Jeon Jungkook alcançou um novo recorde na sua carreira. Com a música “Seven”, seu primeiro single como artista solo, o idol de 25 anos de idade passou cinco semanas consecutivas na primeira posição da lista internacional Global 200.

A parada musical da Billboard é organizada de acordo com os dados de streams e vendas de download por todo o mundo. De acordo com o Soompi, portal de notícias sul-coreanas, o single de Jungkook é a primeira canção de um artista da Coreia do Sul a conquistar o recorde.

Membro mais novo do BTS, o artista ultrapassou seu próprio grupo com a nova conquista. Em 2020, o grupo de k-pop passou quatro semanas seguidas no primeiro lugar da parada da Billboard com “Dynamite”. A música chegou a ser indicada ao Grammy naquele ano.