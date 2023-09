Membros do grupo de k-pop Stray Kids sofrem acidente de carro

Lee Know, Hyunjin, Seungmin, integrantes do grupo de k-pop Stray Kids, sofreram acidente de carro; idols tiveram ferimentos leves

Três integrantes do grupo de k-pop Stray Kids sofreram um acidente de carro nesta quarta-feira, 20. A informação foi divulgada pela JYP Entertainment, que afirmou que os artistas e as outras pessoas que estavam no veículo passam bem.

De acordo com o comunicado divulgado nas redes sociais, os membros Lee Know, Hyunjin, Seungmin voltavam de um compromisso quando o automóvel em que estavam “foi envolvido em uma pequena batida”. No carro estavam os três idols, a equipe que os acompanhava e o motorista.

A JYPE detalhou que ninguém sofreu ferimento grave, mas que tiveram “leves dores musculares e hematomas” e foram encaminhados ao hospital para receber o tratamento necessário.