Pizza de pudim ou cuscuz: conheça sabores inusitados em Fortaleza

Prato tradicional da Itália, a pizza é uma das refeições mais requisitadas nos lares brasileiros. Segundo dados da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) são produzidas 3,8 milhões de pizzas diariamente em todo o País, com uma média de produção de 2.630 unidades por minuto.

Com a chegada em meados do século XX no Brasil, a pizza foi reinventada ao longo dos anos. Sabores como pudim, folhas de ouro, doritos, pipoca e até cuscuz são apostas em Fortaleza para inovação a maneira de fazer e consumir pizza.

Confira um roteiro de pizzas inusitadas em Fortaleza

Com pizza de pudim a cuscuz, a pizzaria Two Brothers atrai os curiosos para provar os mais inusitados sabores. A pizzaria oferece mais de 30 opções de sabores em rodízio de quarta a sábado com valores a partir de R$74,99.

Pizza de cuscuz Crédito: Divulgação / Two Brothers

Pizza de pudim / pizza de pipoca / pizza de sorvete Crédito: Divulgação / Two Brothers

Onde : Two Brothers (Rua Alfredo Severo, 112 - Aldeota)



: Two Brothers (Rua Alfredo Severo, 112 - Aldeota) Quando : todos os dias, de 17 às 23 horas



: todos os dias, de 17 às 23 horas Instagram: @twobrotherspizzas

Embalados pelo sucesso da carne de ouro durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, a pizzaria Los Brabos traz a pizza de ouro para a capital cearense. O primeiro sabor traz picanha e creme de gorgonzola, a partir de R$100. A segunda opção possui camarão banhado a ouro, cream cheese e alho frito, a partir de R$80.

"Pizza de ouro" está disponível em pizzaria de Fortaleza. Crédito: Divulgação

Onde : Los Brabos Pizza (rua Padre Valdevino, 1134 - Joaquim Távora)



: Los Brabos Pizza (rua Padre Valdevino, 1134 - Joaquim Távora) Quando : segunda a quarta-feira, de 18 às 23 horas



: segunda a quarta-feira, de 18 às 23 horas Instagram: @losbrabospizzas

A Full Pizza oferece um combo de fast-food com salgadinho de milho. Em seu cardápio, a pizzaria traz a “Esqueça Tudo”, que leva molho de tomate, mussarela, pepperoni, cream cheese, geleia de pimenta e doritos. A iguaria custa a partir de R$46.

Pizza com doritos Crédito: Divulgação / Full Pizza

Onde : Full Pizza (r. Maria Tomásia, 1246 - Aldeota)



: Full Pizza (r. Maria Tomásia, 1246 - Aldeota) Quando : terça, quinta e domingo, de 18 às 23 horas; sexta e sábado 18 às 3 horas



: terça, quinta e domingo, de 18 às 23 horas; sexta e sábado 18 às 3 horas Instagram: @fullpizza_



Para os insatisfeitos com pequenos pratos, a Pizzaria Top Família oferece opções com tamanhos que fazem jus ao seu nome. Com um metro de comprimento, a pizza gigante da casa (a partir de R$180), quadrada, pode ser preenchida com até oito sabores do cardápio. A Churrascaria & Pizzaria Baião de Ouro, com unidades nos bairros Henrique Jorge e João XXIII, também disponibiliza pizzas gigantes, podendo ser redondas ou quadradas (de um metro de comprimento). Nesse último caso, o prato custa a partir de R$145 e acompanha, de brinde, uma pizza média.

A pizzaria Top Família traz a proposta de pizza diferenciada, como a pizza de 1 metro Crédito: Fernanda Barros/ O POVO

Onde : Pizzaria Top Família (rua Vidal de Negreiros, 286 - Jardim Cearense); Churrascaria & Pizzaria Baião de Ouro (R. Cacilda Becker, 238 - João XXIII; R. Vitória, 1281 - Henrique Jorge)



: Pizzaria Top Família (rua Vidal de Negreiros, 286 - Jardim Cearense); Churrascaria & Pizzaria Baião de Ouro (R. Cacilda Becker, 238 - João XXIII; R. Vitória, 1281 - Henrique Jorge) Quando : Pizzaria Top Família - todos os dias, de 18 às 23 horas; Baião de Ouro - todos os dias, das 10 à meia-noite



: Pizzaria Top Família - todos os dias, de 18 às 23 horas; Baião de Ouro - todos os dias, das 10 à meia-noite Instagram: @pizzaria.top e @baiaodeourooficial

