Dia da Pizza: conheça as melhores pizzarias do mundo; 3 estão no Brasil

O Dia da Pizza é comemorado hoje no Brasil. Veja as 10 melhores pizzarias do mundo e quais brasileiras estão no ranking; entenda ainda a origem da pizza

Hoje, 10 de julho, comemora-se no Brasil o Dia da Pizza, um dos maiores símbolos italianos. Para celebrar a data, O POVO reuniu informações sobre a iguaria mundialmente amada. Nesta matéria, você irá conhecer a origem do símbolo da Itália e o ranking de um importante guia italiano do setor.

O 50 World Top Artisian Pizza Chains realiza a seleção com base na regra de que as pizzas devem ser produzidas de forma artesanal e que as marcas devem estar instaladas em pelo menos cinco endereços em seu país de origem, podendo também ter unidades fora.

N Brasil, São Paulo, a segunda capital do mundo que mais consome pizza, foi bem representado no ranking com Bráz Pizzaria em 5° lugar. Mas como a pizza saiu da Itália, chegou ao Brasil e foi aclimatada por aqui?

Origem da pizza: a maioria dos italianos não gostava do prato



No Egito Antigo, as receitas de pão foram aperfeiçoadas, principalmente quando passaram a entender o processo de fermentação e a fabricação de fornos.

O Pão de Abrahão, ou simplesmente “piscea”, palavra que deu origem ao nome que conhecemos hoje, é a base da pizza por ter sido desenvolvida a partir de uma modelagem de base bem fina e circular.

Com o tempo, a receita foi se desenvolvendo e ingredientes foram sendo incorporados com um toque de muitos povos, como os gregos, fenícios e turcos muçulmanos, que também acrescentaram seus temperos.

Foi na Itália que a pizza ganhou o molho de tomate e, com a difusão do hábito alimentar, assumiu a cara que é comumente conhecida hoje.

Em contrapartida, o que poucos sabem sobre a historicidade da pizza enquanto uma tradição alimentar italiana, é que o prato era essencialmente uma comida da classe operária de Nápoles, e isso afetou como ela era vista.

Nesse sentido, a pizza não era uma unanimidade entre os italianos. Em seu livro "Il Ventre di Napoli" ("O Ventre de Nápoles", em tradução livre), a jornalista Matilde Serao ilustra que, antes da chegada em Roma, a massa redonda com molho e outras coberturas era considerada uma comida de rua do sul do país, uma região bem mais pobre.

“A pizza, removida de seu ambiente napolitano, parecia fora do tom, e era símbolo apenas de indigestão. Sua estrela se escureceu em Roma, uma planta exótica, e morreu em um silêncio solene na Cidade Eterna", Matilde explica sobre a lenta difusão do prato pela Itália.

A jornalista fala também sobre o valor da pizza: cerca de 5 centavos da moeda local, por fatia. Por isso, ela servia de café da manhã ou almoço para uma grande parte da população napolitana.

As pizzas napolitanas, então, continuaram a se tornar imensamente populares no século 19, mas apenas regionalmente. Foi no século 20, assim como aconteceu em São Paulo, que os imigrantes italianos levaram a receita para os Estados Unidos.

Ao chegar à América, a pizza ganhou mais tração, especialmente após a Grande Depressão, na década de 30, justamente por ser barata — bem como aconteceu em Nápoles no século anterior.

Após a Segunda Guerra Mundial, migrantes, descendentes e americanos com seus paladares já apaixonados pela pizza voltaram à Itália para o turismo. E, esperando vê-las em toda parte, criaram uma demanda pelo prato que os italianos ainda não conheciam.

"Como o jeans e o rock, o resto do mundo — incluindo os italianos — adotaram a pizza porque ela era 'americana'", alfinetou ao canal History o crítico gastronômico John Mariani, autor de "How Italian Food Conquered the World" ("Como a Comida Italiana Conquistou o Mundo", em tradução livre).

A pizza no Brasil



Foi com a mesma roupagem de comida mais pobre que a pizza chegou a São Paulo. A segunda leva de imigrantes que vieram para o Brasil no século 20 eram provenientes do Sul da Itália, onde popularmente se comia a massa.

Eles chegaram aqui e queriam comer algo que lembrasse de casa. Assim, a pizza começou a ser vendida por ambulantes e comercializada na porta das fábricas desde manhã cedo.

As 50 Melhores pizzas do mundo



O 50 Top Pizzas é um guia online atualizado todos os anos das melhores pizzarias italianas e mundiais, sem qualquer preferência de estilo. No ranking de 2022, o Brasil aparece três vezes na lista.

A pizzaria brasileira Bráz Pizza compõe o top 5. As 50 melhores pizzas do mundo podem ser vistas no site. Confira abaixo as 10 melhores e quais pizzarias brasileiras fazem parte do ranking:



1ª – Da Michele (Itália)

2ª – Big Mamma Group (França)

3ª – Grosso Napoletano (Espanha)

4ª – Berberè (Itália)

5ª – Bráz Pizzaria (Brasil)

6ª – 400 Gradi (Estados Unidos)

7ª – Pizza Pilgrims (Inglaterra)

8ª – Errico Porzio (Itália)

9ª – Luigia (Suíça)

10ª – Sorbillo (Itália)

77ª – Pizza da Mooca (Brasil)

99ª – QT Pizza Bar (Brasil)

