Comida gigante em Fortaleza: restaurantes que apostam no tamanho

“Ousadia”. Para quem consome e para quem vende, essa parece ser a palavra ideal para falar sobre uma onda que agrada aos paladares mais exigentes - tanto por qualidade quanto por quantidade. Na Grande Fortaleza, alguns estabelecimentos têm optado por inovar o cardápio com pratos não grandes, mas, sim, gigantes.

Nessa leva entram tanto o tamanho quanto o peso das iguarias. Pizza de um metro de comprimento? Existe. Tapioca de meio metro? Também é possível. Acarajé de um quilo? Entra também nesse rol. Diante disso, o Vida&Arte traz nesta edição restaurantes na Região Metropolitana de Fortaleza que abrilhantam seus cardápios com pratos gigantes. Você encara?

Cheppitos Dom Luís vende pastel de 1,5m por R$ 490 Crédito: Divulgação

Adicione 1,5 kg de queijo muçarela, 1 kg de presunto, 1,5 kg de frango desfiado, 1 kg de calabresa, 1 kg de bacon e outras medidas de ingredientes como requeijão, ovos, azeitona e milho em 2,2 kg de massa de pastel especial: é com essa "fórmula" que você chega ao "Gigante Cheppitos" (R$ 490). O prato não recebe esse nome à toa: são 1,5m de pastel de autoria da marca Cheppitos.

A pastelaria possui unidades em diferentes shoppings de Fortaleza e no bairro Cidade dos Funcionários, mas é apenas na unidade Cheppitos Dom Luís que o pastel gigante é produzido, em uma fritadeira de 1,60m que comporta 90 litros de óleo. Segundo o restaurante, são necessárias três pessoas para a montagem do pastel e leva aproximadamente 25 minutos para montá-lo, fritá-lo e levá-lo à mesa do cliente.

O prato surgiu da necessidade de "fazer algo inovador" e que fizesse o "carro chefe" da casa - o pastel - servir mais de 20 pessoas. Para pedir o "Gigante Cheppitos" é necessário agendar com antecedência de 24 horas a partir de contato com a equipe do estabelecimento no Instagram.

Coxinha de 1kg da Padaria Costa Mendes é vendida por R$ 29,99 Crédito: Divulgação

Comida gigante em Fortaleza: Coxinha de 1kg

Os amantes de coxinhas também são contemplados nesta lista - e na medida para agradar os mais apaixonados pela iguaria. Nas três unidades da Padaria Costa Mendes (nos bairros Vila União, Aldeota e Montese), os clientes podem pedir a “Big Coxinha de Frango de 1kg” (R$ 29,99).

O prato é feito com os ingredientes clássicos de uma coxinha (catupiry e frango), mas com o diferencial de que a massa é feita de batata, deixando a comida mais macia e suculenta. Apesar do tamanho, ela leva apenas um minuto e meio para ficar pronta e serve aproximadamente cinco pessoas. Para comer a coxinha, basta fazer o pedido com um dos atendentes. O alimento também está disponível para entrega.

No calçadão da Beira-Mar, a Comida da Hora oferece aos clientes coxinha de frango - ou, como preferem chamar, “coxona” - de meio quilo por R$ 14. O local também vende pratinhos e outros salgados.

Restaurante e Tapiocaria No Sertão, em Caucaia, vende tapiocas de meio metro Crédito: Reprodução/Instagram

Comida gigante em Fortaleza: Tapioca de 50 cm

Idealizado por Soraia Rocha, o restaurante e tapiocaria No Sertão Restô, em Caucaia, tem no cardápio tapioca de meio metro (R$ 75). A administração conta que o prato serve até cinco pessoas e o cliente pode escolher até 8 sabores, indo do salgado ao doce, podendo ser de queijo coalho ou de carne de sol, por exemplo. Não é necessário fazer encomenda antes, pois faz parte do cardápio diário da tapiocaria. O empreendimento também atende por delivery e tem conta no Ifood.

FORTALEZA, CE, 14-02-2017: Hambúrguer gigante do Restaurante Big Monster, Comidas Gigantes para o Canal das Revistas. (Foto: Camila de Almeida/O POVO) Crédito: Camila De Almeida

Comida gigante em Fortaleza: Sanduíche

Inaugurado em 2012, o Big Monster já é conhecido em Fortaleza pelo desafio de comer sanduíche de aproximadamente 4,5 kg com refrigerante em até uma hora. O vencedor leva para casa R$ 3 mil. Todos os dias, o estabelecimento serve o Big Monster (R$ 87,90), que serve de quatro a cinco pessoas e pesa cerca de 2,5 kg, e o Big Família (R$ 167,90), que serve de oito a dez pessoas e é o prato do desafio da casa.

FORTALEZA, CEARÁ, 16-05-2023: Comidas gigantes com acarajé de 1kg, do Acarajé Express, na Praça Argentina Castelo Branco. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). Crédito: FERNANDA BARROS

Comida gigante em Fortaleza: Acarajé de 1kg

Diretamente da Bahia: talvez não seja exagero apresentar dessa forma o acarajé feito na rede Acarajé Express, que tem unidades no Bairro de Fátima, no Lago Jacarey, no Conjunto Ceará e em Itapipoca. Afinal, é desse estado que o proprietário Bruno Bastos compra os insumos que preenchem o carro-chefe da casa.

Cearense, sua mãe era baiana e havia iniciado o negócio em 2018, mas ela desistiu do empreendimento e Bruno comprou sua parte. “Quando eu comprei, quis realmente alguma coisa que chamasse atenção. Aí veio a ideia do gigante”. O gigante, no caso, é uma das atrações do local: o acarajé de um quilo (R$ 55).



No prato, há “bastante vatapá e caruru”, camarão defumado, camarão sossego e tomate verde em um mega bolinho de feijão frito no azeite de dendê. Mas, afinal, ele serve quantas pessoas? Segundo conta Bruno, em média são três pessoas - só que ainda há quem consiga comer sozinho.



Além do acarajé de um quilo, ele vende “mini” acarajés que, somados, chegam a cerca de 700 gramas. Há também acarajés veganos no tamanho tradicional, feitos de vatapá, caruru, tomate e castanha de caju triturada.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-05-2023: Hot dog de um metro de tamanho, Kadu fica no Bairro Carlito Pamplona, com os proprietarios: Henrique Junior / Hugo Janebro / Carlos Eduardo. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Comida gigante em Fortaleza: Hot Dog de 1 metro

É no bairro Carlito Pamplona que é possível encontrar a “ousadia” que estampa a capa desta edição. Mesmo que esteja funcionando há menos de um ano, a lanchonete “Hot Dog do Seu Kadu” já está conhecida em Fortaleza por duas peculiaridades: a primeira está no seu modo de funcionamento, visto que o local oferece self-service de cachorro quente; a segunda é ainda mais extravagante: cachorro-quente de um metro.

Negócio de família, o empreendimento também tem “irmãos”, como o Kadu Comes & Bebes, mantido há quase 20 anos e com vendas de pizzas, salgados, doces e pratinhos. A rede é administrada por Carlos Henrique Junior, 35, e por seus irmãos, Carlos Eduardo, 19, e Hugo Janebro, 29. O hot dog, evidentemente, tem sido um dos destaques da casa. “A pessoa tem que se melar mesmo”, diz Carlos Henrique.

Disponível por R$ 150, o prato acompanha dois refrigerantes de um litro e batata frita. Para montá-lo são necessários apenas dez minutos, mas os clientes devem agendar com a loja antes, pois são feitas, por dia, somente dez versões do cachorro-quente. O hot dog de quase 3,5 kg é preenchido com as 42 opções do buffet do self-service, o que inclui anéis de cebola, bacon, calabresa, carne de sol, molho barbecue e outros ingredientes.



A iguaria é voltada para “os grandes grupos”, pois pode servir várias pessoas - não que isso impeça, é claro, os mais “bem-aventurados” a comerem o prato de forma individual. A questão é que, segundo o proprietário Carlos Henrique Junior, 35, não houve ainda quem conseguisse terminar sozinho “o desafio”. Ele, aliás, está até pensando em promover de forma oficial o desafio: quem terminar em 30 minutos não pagará pelo cachorro-quente gigante. A ideia ainda está em desenvolvimento.



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-01-2023: A pizzaria Top Família traz a proposta de pizza diferenciada, como a pizza de metro. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Comida gigante em Fortaleza: Pizza

A Pizzaria Top Família oferece opções com tamanhos que fazem jus ao seu nome. Com um metro de comprimento, a pizza gigante da casa (R$ 180), quadrada, pode ser preenchida com até oito sabores do cardápio. A Churrascaria & Pizzaria Baião de Ouro, com unidades nos bairros Henrique Jorge e João XXIII, também disponibiliza pizzas gigantes, podendo ser redondas ou quadradas (de um metro de comprimento). Nesse último caso, o prato custa a partir de R$ 145 e acompanha, de brinde, uma pizza média.

