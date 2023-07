Dia da Pizza: veja curiosidades sobre o prato que conquistou o mundo

Redonda, quadrada ou triangular, a pizza consegue dar água na boca de todas as formas. O prato ganhou um dia próprio - 10 de julho - quando, em 1985, o secretário de turismo Carlos Luiz de Carvalho realizou um concurso para eleger as dez melhores receitas do Brasil.

Essas receitas nem sempre seguem à risca a tradição e cada país desenvolve sua versão. Neste Dia da Pizza, veja algumas curiosidades sobre o prato que conquistou o mundo.

A origem da pizza é italiana?

Apesar da fama de sua origem italiana, essa iguaria tem origem na receita do ‘pão ed Abraão’, uma massa similar, feita à base de água e farinha, que fazia parte da alimentação dos egípcios e hebreus.

Ao chegar na Itália, a pizza não era um prato nacional, mas regional. Feito em discos simples de massa com molho de tomate, nos quais os ingredientes eram colocados a mão e comercializados por vendedores ambulantes. Era, e ainda é, uma opção prática e rápida, que não exige talheres ou pratos.

A história da pizza no Brasil

No Brasil, as primeiras pizzas começaram a ser produzidas nas casas dos imigrantes italianos, mas logo ganharam espaço e conquistaram todo o País com as pizzarias.

Segundo dados da Associação de Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o País conta com mais de 112 mil desses comércios, que reforçam o legado da gastronomia italiana.

Popularmente consumida no fim do dia, a pizza ‘abrasileirada’ ganhou diferentes tipos de farinha de trigo, além de diversos sabores, entre opções salgadas e doces. Entre as características marcantes da nossa pizza, estão a grande quantidade de cobertura.

Pizza ao redor do mundo: Nova York, EUA

Vendendo fatias de pizza, a cidade possui lanchonetes que comercializam o lanche de forma rápida, no estilo fast food. Há também opções de restaurantes que oferecem um estilo único do prato, com uma massa mais grossa e escura.



Pizza ao redor do mundo: Roma e Nápoles, Itália

O país promove a culinária e a tradição da autêntica pizza napolitana, elaborada com farinha, fermento natural ou levedura de cerveja, água e sal, além da massa ser trabalhada somente com as mãos.

Na Itália, o sabor mais comum das pizzas resulta da combinação de tomate, azeite de oliva, queijo mozzarella e manjericão. É de lá que vêm muitos dos sabores que conhecemos, como Napolitana, Margherita e Pomodoro.

Pizza ao redor do mundo: Hong Kong, China

Por incrível que pareça, essa região é hoje conhecida por oferecer uma das melhores pizzas do mundo. Com uma massa frita à base de trigo, seus restaurantes trazem uma visão moderna e rústica da cozinha italiana, através de menus que valorizam o que há de melhor da culinária mediterrânea.

Tendência local, a curiosa pizza dupla permite que os clientes comprem uma pequena pizza que vem sobre uma pizza maior, cada uma de um sabor.



Pizza ao redor do mundo: São Paulo, Brasil

Quando o assunto é pizza, São Paulo é o destino que se tornou referência gastronômica no país. Com receitas tradicionais e versões alternativas, os paulistanos se divertem com os variados sabores da cultura da pizza na cidade.

Vale lembrar que o queijo não é um ingrediente padrão na pizza paulistana. Por isso, atenção à descrição dos cardápios locais: se esse ingrediente não consta na descrição, sua pizza de calabresa pode chegar só com molho e linguiça.