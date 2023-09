Linguiças artesanais: onde comer a iguaria com diferentes sabores

O mundo da gastronomia não cansa de se reinventar, isso é um fato. Os leitores do Vida&Arte já puderam acompanhar diversas inovações no campo do sabor , seja no aprimoramento de drinks , na gourmetização de ovos, ou em pizzas e pastéis mirabolantes!

Sendo a tradicional (toscana) a mais vendida, custando a unidade R$ 5,50, o local já chegou a faturar em torno de R$ 20.000 somente com a iguaria. Logo em seguida, a cuiabana, recheada com queijo, é destaque entre os clientes, custando R$ 6,60 a unidade.

Funcionando desde 1994, quando Caio Napoleão percebeu a oportunidade de sustentar seu filho mais velho com a venda de assados na frente de sua casa, o Cantinho do Frango está na lista dos restaurantes para explorar os tipos de linguiça.

Originalmente, a linguiça era feita com carne de porco, alho, cebola e páprica; atualmente existe uma infinidade de derivações deste embutido tradicional na mesa dos brasileiros. Assadas na chapa, grelhadas, fritas, nas versões lights ou tradicionais, as linguiças são um acompanhamento perfeito da carne na hora de preparar um apetitoso churrasco.

E linguiça de camarão, você encara? Na Lu do Camarão você vai unir os dois sabores em um só. Com uma produção artesanal, a iguaria leva camarão, peixe e manjericão. A gerente Clo Annenberg explica que o forte do restaurante sempre foi frutos do mar, mas quando surgiu a oportunidade de inovar e incrementar com um pouco do churrasco brasileiro, ela não pensou duas vezes. A iguaria custa R$ 32 (500g).

FORTALEZA-CE,BRASIL, 30-08-2023: Várias modalidades de linguiças. Comes & Bebes. Cantinho do Frango. (Foto:Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Além dos sabores citados, a linguiça picante e a de frango também se destacam, sendo esta última considerada uma das mais versáteis e saudáveis. Em entrevista ao Vida&Arte, o diretor Caio Napoleão revelou que futuramente o Cantinho do Frango lançará, em parceria com uma empresa cearense, uma linguiça artesanal que vai evidenciar o paladar do povo nordestino .

"Em 2017, comecei a namorar a minha atual noiva, e demos continuidade na fábrica, onde estamos até hoje. Iniciamos com apenas um sabor de linguiça artesanal e, atualmente, já contamos com 13 produtos", afirma Francisco sobre seu negócio chamado Empório da Linguiça.

O que brasileiro gosta mesmo é de reunir a família e amigos em um domingo com um bom churrasco em casa. Nesse caso, encomendar a carne acaba sendo a melhor opção. O engenheiro ambiental Francisco Bento, sendo muito observador e curioso, decidiu em 2016 iniciar uma produção. Incentivado pelo seu sogro, Bento, sua noiva, e cunhadas, entraram no ramo das linguiças artesanais.

O empresário junto de sua esposa, Lóren Soares, acreditam que a inovação da iguaria se deu principalmente após a pandemia. "As pessoas tornaram-se mais exigentes, principalmente com a alimentação. Passaram a querer consumir mais que um simples produto, e sim viver experiências."

"Essas inovações fizeram com que as pessoas apostassem mais nos produtos artesanais, valorizando os pequenos empreendedores e deixando de lado a ideia do industrializado. As linguiças que antes eram apenas complementos do churrasco, após gourmetizadas, passaram a fazer parte de várias refeições e pratos gastronômicos", completa Bento.

Dentre os produtos mais solicitados, estão o pernil suíno tradicional, que foi o primeiro sabor criado e que até hoje é campeão de vendas (500g - R$ 22); e carne do sol com queijo, adicionada de cebola roxa e manteiga da terra (500g - R$ 26). Francisco aproveitou para revelar que linguiças de frutos do mar e doces, logo logo chegarão ao Empório.

Linguiça diferente em Fortaleza: OhBixaBoa

Outro local que, pelo nome, já sabemos que tem o jeitinho cearense é a "OhBixaBoa". O empresário Francisco Anderson decidiu seguir os passos do pai, que tinha como hobby a gastronomia. Um costume da família era fabricar linguiças e modificá-las para levar aos churrascos.

O proprietário conta que, após o falecimento de seu pai, durante a pandemia, sabia que a culinária era o ramo que desejava investir. Entretanto, devido às dificuldades para fabricar e armazenar produções maiores, ele decidiu focar em um produto que agregasse valor, fosse diferente dos demais, e tivesse bastante qualidade. Assim nasceu a OhBixaBoa.

O local disponibiliza para encomenda diversos sabores, dentre eles: cuiabana de camarão, carne de sol com queijo coalho e macaxeira, cordeiro com bacon, e manta de salmão com cream cheese.

Linguiça diferente em Fortaleza: Linguiça Premium

Fundada em Goiás, em 2015, a Linguiça Premium, hoje com fábrica em Fortaleza, também é uma opção. O negócio começou quando Makaithon Júnior, junto da esposa, viu nas linguiças artesanais uma oportunidade de se diferenciar no mercado. O empresário destaca que foram alguns anos até conquistar o público.

"Foi um trabalho de formiguinha. Tivemos que nos reinventar de uma forma que só Deus consegue explicar", afirma.

No local, os sabores mais pedidos são as de alcatra tradicional recheada com queijo e bacon (500g - R$ 24), e as de carneiro tradicional com queijo e bacon (500g - R$ 25).

