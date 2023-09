'Aquaman 2: O Reino Perdido' tem primeiro trailer divulgado; veja

Priemiro trailer de Aquaman 2 é divulgado; filme estreia em dezembro Crédito: Warner Bros. Picture/DIvulgação

Em maio de 2022, rumores apontavam que a participação da atriz seria reduzida devido ao processo judicial que ela enfrentava contra seu ex-marido, o ator Johnny Depp. Em entrevista à Entertainment Weekly, James Wan, diretor da trama, disse que desde o início a ideia era que ela fosse uma personagem secundária e a relação entre os irmãos fosse o foco. “Eu sempre apresentei isso a todos desde o início. O primeiro Aquaman foi a jornada de Arthur e Mera. O segundo filme sempre seria Arthur e Orm”, afirmou. “Então, o primeiro foi um filme de ação e aventura de romance, o segundo é um filme de ação e aventura de bromance. Vamos deixar por isso mesmo”, finalizou Wan. Encerrando os filmes do DCEU, que “reiniciará” sob o comando de James Gunn, "Aquaman 2" chega aos cinemas cinco anos após o lançamento do primeiro. Inicialmente, o filme estava previsto para ser lançado em dezembro de 2022, mas teve um adiamento para março de 2023. Em agosto do ano passado, a Warner divulgou que o filme seria adiado novamente, desta vez para dezembro de 2023.