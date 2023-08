Warner se desculpa com Japão por interagir com memes de bomba atômica

O estúdio Warner, de "Barbie", pediu desculpas a japoneses depois do perfil americano do filme interagir com memes sobre bomba atômica

“Barbie” e “Oppenheimer” tiveram sucesso de engajamento nas redes sociais antes mesmo de estrearem nos cinemas. Memes em alusão aos dois filmes viralizaram na internet. O fenômeno até ganhou nome: “Barbenheimer”, uma junção dos dois títulos e referência à estreia dos longas no mesmo dia. Entretanto, nem todo o buzz gerado sobre as obras foi bem recebido, especialmente pelos japoneses - e até a Warner precisou se desculpar.

Acontece que diversos memes uniam “Barbie”, filme sobre a boneca mais famosa do mundo, e “Oppenheimer”, longa sobre o pai da bomba atômica, como se fossem “piadas”. A situação se agravou quando a conta oficial de “Barbie” no X - outrora conhecido como Twitter - interagiu com as publicações. Vale lembrar que o Japão foi atingido pelas bombas nucleares em 1945 e mais de 70 mil pessoas morreram.

Em uma das montagens, Cillian Murphy (protagonista de “Oppenheimer”) aparece segurando Margot Robbie (que interpreta Barbie) em seu ombro. O perfil de “Barbie”, então, respondeu à postagem: “Será um verão inesquecível”. Quando um outro usuário postou uma edição com a nuvem de “cogumelo” da bomba atômica como se fosse o cabelo de Margot Robbie, a conta americana interagindo novamente: “Este Ken é um estilista”.

Internautas criticam postura de conta da "Barbie"

Esses posicionamentos enfureceram internautas, principalmente japoneses. Eles criticaram a postura do perfil e levantaram uma campanha intitulada “#NoBarbenheimer” (“Não ao ‘Barbenheimer’, em tradução livre). Com a repercussão, as publicações da conta de “Barbie” foram deletadas.

“Quero que vocês saibam que a maioria dos japoneses que estão zangados com isso não estão procurando desculpas dos EUA. Eu só quero que saibam que tipo de devastação as duas bombas atômicas causaram antes de falarem. Não para o Japão, mas para o mundo”, disse uma internauta no X.

A repercussão quanto ao movimento de memes foi tão negativa que até a filial da Warner no Japão criticou a postura do “lado americano”. “Acreditamos que a reação imprudente da conta oficial de nossa sede nos EUA é extremamente lamentável. Levamos esta situação muito a sério e estamos solicitando que a sede dos EUA tome as medidas apropriadas. Pedimos desculpas àqueles que se sentiram ofendidos por esta série de reações imprudentes”, declarou o perfil.

Warner pede desculpas

Ao portal americano Variety, a Warner fez um pedido de desculpas sobre a atividade de mídia social em relação ao meme “Barbenheimer”. “A Warner Brothers lamenta seu recente envolvimento insensível nas mídias sociais. O estúdio oferece um sincero pedido de desculpas”, afirmou a empresa em um comunicado.

Mesmo com essa atitude, o estúdio continuou sendo criticado, pois o pedido de desculpas não foi feito em uma conta pública na internet, por exemplo, mas sim em um comunicado enviado a um veículo de comunicação. “Barbie” tem estreia no Japão prevista para 11 de agosto. “Oppenheimer” ainda não tem estimativa de lançamento no país.



