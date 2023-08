Gal Gadot confirma que vai desenvolver Mulher Maravilha 3 com novos chefes da DC

A atriz israelense Gal Gadot revelou em entrevista ao portal ComicBook que irá desenvolver o filme Mulher Maravilha 3 junto com James Gunn e Peter Safran, novos chefes da divisão cinematográfica da DC. A entrevista foi gravada em junho deste ano, antes da greve dos atores de Hollywood.

“Eu amo interpretar a Mulher-Maravilha. É uma personagem muito querida por mim, guardada no meu coração. O que ouvi de James e Peter é que nós vamos desenvolver ‘Mulher-Maravilha 3’ juntos”, conta,

Gal interpretou a heroína em “Mulher-Maravilha” (2017) e “Mulher Maravilha:1984” (2020), além de aparições em “Batman vs Superman” e “Liga da Justiça”.

Com a notícia, alguns fãs do universo DC disseram que estavam decepcionados com a permanência de Gal com a personagem: “Eu adoro Mulher Maravilha Gal Gadot. Mas ficar com ela no papel é assinar o atestado de bagunça no universo da DC depois de trocar Batman e Superman”, publicou um internauta.



Isso porque, um novo ator foi escalado para o papel do Super-Homem na nova fase do estúdio. A nova versão do homem de aço será vivida por David Corenswet. Ainda será anunciado quem viverá o próximo Batman nos cinemas.