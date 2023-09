Amber Heard relembra romance com Elon Musk antes de Johnny Depp

Após divórcio com Johnny Depp, Amber Heard namorou com Elon Musk; relacionamento da atriz com o empresário é contado em biografia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Amber Heard voltou a ser notícia por um antigo relacionamento. Desta vez, não foi o casamento conturbado e polêmico com Johnny Depp, mas o breve namoro com Elon Musk, empresário e atual dono do Twitter. Lançada na segunda-feira, 11, a biografia “Elon Musk”, escrita por Walter Isaacson, traz trechos do relacionamento entre o empreendedor sul-africano com a atriz de Hollywood. Elon conheceu Amber em 2013, durante uma visita ao set do filme “Machete Kills". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na época, a atriz estadunidense estava no início de seu relacionamento com Johnny Depp. No livro, Amber comenta sobre as razões que fizeram Elon se interessar por ela: “Acho que posso ser tanto chamada de geek quanto de gata”.

CONFIRA | "Johnny Depp x Amber Heard": Documentário sobre julgamento estreia na Netflix Casada com o intérprete do capitão Jack Sparrow, da franquia de “Piratas do Caribe”, entre os anos de 2015 a 2017, Amber e Elon tornaram público o relacionamento logo após o divórcio. O namoro do casal seguiu até o ano de 2018. “[O namoro] Foi brutal. O Elon ama fogo, mas às vezes acaba se queimando”, relembrou a atriz na publicação de Walter Isaacson. O autor da biografia afirmou que, após o término, Amber Heard e Elon Musk continuaram amigos. Caso Johnny Depp e Amber Heard: relembre o processo O julgamento que aconteceu em um tribunal de Virgínia, nos Estados Unidos, foi marcado por versões opostas dos acontecimentos. Amber e Johnny se separaram em 2016 e, na época, ela pediu o divórcio e uma medida protetiva contra o ator, afirmando que ele a havia atacado violentamente. A atriz também alegou assédio e abuso emocional. Depp negou todas as acusações. Depois, o ex-casal divulgou uma declaração conjunta onde afirmaram que o problema havia sido resolvido e Amber desistiu das acusações como parte do acordo de divórcio.

O caso voltou à tona em 2018, quando Amber escreveu um artigo de opinião para o The Washington Post, relatando sua experiência como "figura pública alvo de violência doméstica". Depp alegou que o conteúdo abalou sua carreira e prejudicou sua reputação. Caso Johnny Depp e Amber Heard: multas milionárias Com isso, em 11 de abril desse ano, deu início a um processo contra a ex-esposa por difamação. Amber, por sua vez, retornou ao tribunal e processou o ex-marido também por difamação ao chamá-la de "mentirosa". A atriz pediu US$ 100 milhões (R$ 500 milhões), o dobro do valor do primeiro caso.

Em 2022, após um julgamento de seis semanas, o júri condenou a atriz a pagar US$ 15 milhões, mas o valor foi reduzido para US$ 10,35 milhões (aproximadamente R$ 49,5 milhões). E Depp foi condenado a pagar US$ 2 milhões (R$9,9 milhões) à ex-mulher.