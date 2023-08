"Johnny Depp x Amber Heard": Documentário sobre julgamento estreia na Netflix

"Depp v. Heard examina o famoso caso de difamação, que chamou atenção do mundo como o primeiro 'julgamento por TikTok ', e questões sobre a natureza da verdade e o papel que ela tem na nossa sociedade moderna", diz a sinopse do documentário.

O documentário que aborda o julgamento do processo “Johnny Depp x Amber Heard” foi lançado na Netflix , nesta quarta-feira (16/8). A produção traz os momentos cruciais do julgamento que mobilizou a imprensa e virou assunto muito comentado nas redes sociais, em 2022.

Caso Johnny Depp e Amber Heard: relembre o processo

O julgamento que aconteceu em um tribunal de Virgínia, nos Estados Unidos, foi marcado por versões opostas dos acontecimentos.

Amber e Johnny se separaram em 2016 e, na época, ela pediu o divórcio e uma medida protetiva contra o ator, afirmando que ele a havia atacado violentamente. A atriz também alegou assédio e abuso emocional. Depp negou todas as acusações.

Depois, o ex-casal divulgou uma declaração conjunta onde afirmaram que o problema havia sido resolvido e Amber desistiu das acusações como parte do acordo de divórcio.

O caso voltou à tona em 2018, quando Amber escreveu um artigo de opinião para o The Washington Post, relatando sua experiência como "figura pública alvo de violência doméstica". Depp alegou que o conteúdo abalou sua carreira e prejudicou sua reputação.

Caso Johnny Depp e Amber Heard: multas milionárias

Com isso, em 11 de abril desse ano, deu início a um processo contra a ex-esposa por difamação.

Amber, por sua vez, retornou ao tribunal e processou o ex-marido também por difamação ao chamá-la de "mentirosa". A atriz pediu US$ 100 milhões (R$ 500 milhões), o dobro do valor do primeiro caso.



Em 2022, após um julgamento de seis semanas, o júri condenou a atriz a pagar US$ 15 milhões, mas o valor foi reduzido para US$ 10,35 milhões (aproximadamente R$ 49,5 milhões). E Depp foi condenado a pagar US$ 2 milhões (R$9,9 milhões) à ex-mulher.