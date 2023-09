Caminhada Rumos chega a Fortaleza nesta quarta-feira, 13

Desde o dia 1º de agosto, as inscrições para o Rumos 2023-2024 já estão abertas e, como tradição, as equipes do Itaú Cultural fazem caminhadas por todas as capitais do País para explicar como funciona o edital e esclarecer dúvidas. A capital do Ceará é a 26ª cidade a receber a dinâmica.



Nesta quarta-feira, 13, das 18 horas às 20 horas, o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS) recebe a Caminhada Rumos. A proposta do grupo formado pelos gerentes do Itaú Cultural e integrantes da Comissão de Seleção: Andre Furtado, do núcleo de Audiovisual e Produtos Culturais, e Valéria Toloi, de Formação, é apresentar o edital aos artistas, pensadores, gestores da cidade e interessados no assunto, esclarecer dúvidas e trocar informações sobre a cena cultural local.



As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pelo site rumositaucultural.org.br, até as 23h59min de 22 de setembro (horário de Brasília). Para explicar como funciona, equipes do Itaú Cultural percorrem todas as regiões do Brasil na já tradicional Caminhada Rumos, até o dia 14 de setembro, quando terá passado pelas 26 capitais, mais o Distrito Federal, abrangendo todos os estados do país.



Em setembro, a dinâmica já passou por Brasília (DF), Campo Grande (MS), Palmas (TO) e João Pessoa (PB) e Salvador (BA). Depois de Fortaleza (CE), vai para a última cidade, Teresina (PI), no dia 14.

LEIA TAMBÉM Evento sobre arte e meio ambiente chega às praias de Fortaleza



A atividade começou em agosto por São Paulo, em um bate-papo na sede do Itaú Cultural, que pode ser acessado no site do programa ou no Youtube da instituição. Seguiu para Cuiabá (MT), Porto Velho (RO), Aracaju (SE), Recife (PE), Maceió (AL), Natal (RN), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), Rio Branco (AC), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Macapá (AP), Curitiba (PR), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), São Luís (MA), Manaus (AM) e Boa Vista (RR).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Saiba mais sobre o Rumos Itaú Cultural

O Programa Rumos é um edital privado de financiamento a projetos culturais do País. É realizado pelo Itaú Cultural desde 1997, fomentando a produção artística e cultural brasileira. A iniciativa recebeu mais de 75,8 mil inscrições desde a sua primeira edição, vindos de todos os estados do Brasil e do exterior.