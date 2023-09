Leonilson: exposição em ambiente virtual acontece na Unifor

Rememorando os 30 anos da morte do artista contemporâneo Leonilson (1957 - 1993), a exposição “Leonilson: Territórios em Travessia - Recorte Virtual” apresenta as obras do artista em um ambiente virtual. A abertura da mostra acontece nesta terça-feira, 12, no Espaço Cultural Virtual da Universidade de Fortaleza (Unifor).

O público poderá imergir na realidade virtual por meio do uso de óculos especiais, passeando pelo acervo com importantes trabalhos do pintor cearense. O equipamento utilizado foi desenvolvido em um laboratório da Universidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A exposição é composta por trabalhos como bordados, pinturas, desenhos e esculturas, divididos entre quatro núcleos. Cada um deles explora as escolas e movimentos que inspiram os detalhes dos projetos ali colocados.