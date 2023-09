Cultura popular erótica é tema de programação gratuita na UFC

5º Colóquio da Língua de Eros terá roda de conversa com Lúcio Flávio Gondim, colunista do O POVO e autor de "Salve, Rainha"

Com início nesta quarta-feira, 13, o programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza a 5ª edição do Colóquio da Língua de Eros. Com a temática "Pornofagias: O erotismo nosso de cada dia", o evento é aberto para estudantes de graduação e pós-graduação, artistas e pesquisadores da área no qual tenham interesse em discutir questões acerca da pornografia e do erotismo.

No primeiro dia do evento, será realizada uma roda de conversa às 18h30min, no Universitário Paschoal Carlos Magno. Na ocasião, Lúcio Flávio Gondim, colunista do O POVO e autor de “Salve, Rainha”, e Mika Andrade, autora de “Memória do corpo”, vão debater sobre o erotismo em suas produções textuais. O momento ocorre até às 20h30min.

Na quinta-feira, 14, a partir das 18 horas, a roda de conversa fala sobre “Quem pesquisa sexualidades é puto ou puta?”. Na ocasião, Marcus Matos, Georgiana Pinto e Ilca Carvalho, pesquisadores da pós-graduação em Letras da UFC, participam do debate que encerra às 19h30min. Em seguida, haverá um sarau no espaço do Teatro.