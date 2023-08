Jorge Amado ganha homenagem no Itaú Cultural pelos seus 111 anos

Em comemoração dos 111 anos de Jorge Amado, a plataforma gratuita do Itaú Cultural Play incluiu "Dona Flor e seus dois maridos" no catálogo

“Dona Flor e Seus Dois Maridos” conquistou dois Kikitos, em 1977, no Festival de Cinema de Gramado – melhor diretor e melhor trilha sonora, produzida por Chico Buarque e Francis Hime. Além disso, foi indicado ao Globo de Ouro nos Estados Unidos, na categoria de melhor filme estrangeiro e ao Bafta, do Reino Unido, na categoria de melhor atriz revelação para Sônia Braga , protagonista da obra.

O filme conquistou a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, perdendo o título somente 34 anos depois, para "Tropa de Elite 2", em 2010. É considerada, assim, uma das obras cinematográficas mais importantes do Brasil, que levou mais de 10 milhões de telespectadores aos cinemas.

A plataforma é gratuita e conta com produções audiovisuais brasileiras (filmes, séries, programas de TV) com curadorias da equipe interna, além de programações de festivais e de instituições parceiras. Para se cadastrar, basta acessar o site oficial ou baixar o aplicativo.

O a primeira versão do filme “ Dona Flor e Seus Dois Maridos ” chega ao catálogo do Itaú Cultural Play nesta quinta-feira, 10, em comemoração aos 111 anos do escritor Jorge Amado . O roteiro do longa-metragem foi adaptado por Bruno Barreto com Eduardo Coutinho e Leopoldo Serran e estreou uma década depois, em 1976.

Considerado um dos romancistas mais importantes da história da literatura no país, Jorge Amado integrou a Academia Brasileira de Letras e teve mais de 40 livros publicados, traduzidos para mais de 80 países. "Capitães de Areia" (1937), "Gabriela, Cravo e Canela" (1958), "Tenda dos Milagres" (1969) e "Tieta do Agreste" (1977), são alguns dos títulos de maior sucesso do escritor.

O filme se passa durante um Carnaval da década de 1940. Dona Flor, interpretada por Sônia Braga, perde o marido Vadinho (José Wilker), um malandro boêmio e cheio de vícios. A jovem viúva decide se casar com o respeitável Teodoro (Mauro Mendonça), um pacato farmacêutico. Em dado momento, porém, ela começa a receber visitas do fantasma do finado esposo em sua cama, passando a viver um curioso triângulo amoroso.