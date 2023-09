Evento sobre arte e meio ambiente chega às praias de Fortaleza

Representação da obra "Passagem Onírica: o sonho não falha", presente no ArtePraia Crédito: Divulgação

Além de espaço de lazer, a praia também pode ser um ambiente para a fruição artística. Este olhar é um dos objetivos do projeto ArtePraia, cuja 5ª edição chega a Fortaleza entre os dias 15 e 17 de setembro. O acesso às obras é gratuito. A iniciativa realizará intervenções nas praias do Futuro, Sabiaguaba, Barra do Ceará, Praia dos Crush, Mucuripe e Poço da Draga. As edições anteriores da mostra foram realizadas nas praias do Rio Grande do Norte. Ao todo, nove trabalhos foram selecionados. Entre eles estão "Arte pra quê? Arte pra quem?", de Eduardo Frota; "Passagem Onírica: o sonho não falha", de Matheus Dias Aguiar (CE); e "Aparições à Beira Mar", de Pedra Silva (CE) e Rastros de Diógenes (PB).

LEIA MAIS | Escritor cearense Airton Monte recebe homenagem no Ideal Clube As obras foram selecionadas dentro de mais de 400 inscrições feitas em 24 estados. A escolha foi baseada em propostas de arte efêmera, com valorização de aspectos de transitoriedade e impermanência, além da importância do cuidado com o meio ambiente.

"Estamos ansiosos para mais esta edição. Temos certeza que será uma experiência única para o público, para os artistas e para a cidade", defendeu o curador Gustavo Wanderley em comunicado à imprensa. ArtePraia 5ª Edição Quando: de sexta, 15, a domingo, 17



de sexta, 15, a domingo, 17 Mais informações: www.artepraia.com

www.artepraia.com Acesso gratuito Confira programação:

"Passagem Onírica: O sonho não falha”, de M. Dias Preto (CE)

Onde: Praia da Barra (próximo ao Vila Café), sexta, 15, de 9 às 13 horas; sábado, 16, e domingo, 17, das 14 às 18 horas "Aparições à beira mar", de Pedra Silva e Rastros de Diógenes

Onde: Praia da Barra (região de encontro entre o rio e o mar), na sexta, 15; Poço da Draga (entre Mirante das Pedras e Ponte Metálica), sábado, 16; Praia dos Crush (em frente ao Centro Cultural Belchior), domingo, 17. Sempre das 14 às 18 horas “Arte pra quê? Arte pra quem?”, de Eduardo Frota

Onde: entre o Espigão da Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, de sexta 15 a domingo, 17, sempre das 7h30min às 10h30min e das 16 às 18 horas

“Algareum”, de Susan Moreno

Onde: Praia do Mucuripe (em frente ao Seara Praia Hotel), sexta, 15, de 14 às 18 horas; sábado, 16, e domingo, 17, das 10 às 17 horas “Pirilampos do planeta”, de Flávio Carvalho e Lula Duffrayer

Onde: Praia do Mucuripe (em frente ao Hotel Gran Marquise), de sexta, 15, a domingo, 17, das 14 às 18 horas "Instituto Brasileiro de Memória Costeira", de Coletivo IBMC (RN)

Onde: Praia dos Crush, na sexta, 15; Poço da Draga, no sábado, 16; Praia do Futuro (próximo à Praça 31 de março), no domingo, 17. Sempre das 8 às 12 horas

"Habitar a dobra da onda", de Danielle Fonseca

Onde: Praia do Futuro (entre a Barraca Marulho e o Posto 1), de sexta, 15, a domingo, 17, das 8 às 12 horas "ALApraia", do Coletivo ALA (Arte Livre Ambulante)

Onde: Praia do Futuro (em frente à Barraca Chico do Caranguejo), de sexta, 15, a domingo, 17, das 8 às 12 horas "Navegantes", de Marcos Martins

Onde: Praia da Sabiaguaba (ao lado da Barraca Sabiaguaba Park), de sexta, 15, a domingo, 17, das 6 às 18 horas