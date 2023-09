Livro sobre poesias de Dimas Macedo é lançado na quinta-feira, 14

Com lançamento marcado para esta quinta-feira, 14, o livro “Eros e Tanatos: Sobre a poesia de Dimas Macedo” aborda as obras do autor cearense, natural do município de Lavras da Mangabeira.

Com organização de Alana G. Alencar e Júlio Soares, a publicação conta com 27 textos de escritores que falam sobre a obra de Dimas e desenvolvem a temática de “Eros e Tanatos”, arquétipos gregos que tratam da vida humana.

O evento de lançamento será realizado no Brew Barn, restaurante localizado no bairro Aldeota, a partir das 19 horas. Na ocasião, exemplares da publicação vão estar disponíveis para venda no valor de R$ 60. Os interessados em comprar o livro, mas que não puderem comparecer ao lançamento, podem entrar em contato com Júlio Soares (85 99911-4201) e solicitar o exemplar.