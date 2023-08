K-Pop: Twice fará show único no Brasil em 2024; saiba mais

Show no Brasil será a única apresentação do Twice na América do Sul

Além do Brasil, a terceira fase da turnê do Twice irá passar em Melbourne, na Austrália, Jacarta, na Indonésia, e Cidade do México, no México.

Formado por Nayeon , Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu, a apresentação do grupo feminino faz parte da quinta turnê mundial, intitulada “Ready to Be”.

O grupo de k-pop Twice virá ao Brasil em 2024 para show único na cidade de São Paulo. O anúncio foi divulgado nesta segunda-feira, 28, em publicação nas redes sociais do grupo sul-coreano.

O show do grupo em São Paulo está marcado para ocorrer no dia 6 de fevereiro de 2024, no Allianz Parque. Esta será a única apresentação do Twice na América do Sul.

Informações sobre valores e vendas dos ingressos devem ser informadas em breve.



K-Pop: Jihyo, do Twice, lança primeiro álbum solo e clipe de single

A cantora sul-coreana Jihyo lançou nesta sexta-feira, 18, seu primeiro álbum individual. Intitulado “Zone”, o disco conta com sete músicas, sendo dois feats: “Talkin’ about It”, com o rapper estadunidense 24kGoldn, e “Don’t wanna Go”, com a sul-coreana Heize.

Líder do grupo feminino de k-pop Twice, Jihyo é a segunda integrante a lançar projetos individuais. Em junho de 2022, Nayeon estreou no projeto solo com o álbum “Im Nayeon”, que tinha como single principal o hit “Pop!”.

