Rogério Skylab anuncia show em Fortaleza para novembro

O cantor das músicas “Matador de Passarinho” e “Tem Cigarro Aí?” fará seu show no Complexo Armazém , localizado no Centro da capital cearense. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Clube do Ingresso .

O cantor Rogério Skylab anunciou em suas redes sociais que fará um show em Fortaleza no mês de novembro. A publicação foi feita em seu perfil do Instagram e revela que a apresentação está marcada para o dia 17 do mês, uma sexta-feira.

Além de Fortaleza, Skylab se apresenta em outras capitais do País. No fim de setembro ele estará em Recife, e Salvador tem duas datas reservadas para outubro. Um show intitulado de “Halloween do Skylab”, acontece no Rio de Janeiro. Os shows encerram em São Paulo, em dezembro.

As músicas dele podem ser acompanhadas em seu perfil do Spotify. Outras informações sobre o cantor podem ser encontradas em seu perfil do Instagram (@rogerio.skylab) e Twitter (@rogerioskylab).

Rogério Skylab em Fortaleza

Quando: 17 de novembro, às 21 horas

17 de novembro, às 21 horas Onde: Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro)

Complexo Armazém (av. Antônio Justa, 444 - Centro) Quanto: R$60 (meia pista) a R$200 (inteira camarote). À venda no site Clube de Ingresso.



