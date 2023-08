K-Pop: Jihyo, do Twice, lança primeiro álbum solo e clipe de single

Líder do grupo de k-pop Twice, Jihyo lança seu primeiro álbum solo nesta sexta-feira, 18

A cantora sul-coreana Jihyo lançou nesta sexta-feira, 18, seu primeiro álbum individual. Intitulado “Zone”, o disco conta com sete músicas, sendo dois feats: “Talkin’ about It”, com o rapper estadunidense 24kGoldn, e “Don’t wanna Go”, com a sul-coreana Heize.

Líder do grupo feminino de k-pop Twice, Jihyo é a segunda integrante a lançar projetos individuais. Em junho de 2022, Nayeon estreou no projeto solo com o álbum “Im Nayeon”, que tinha como single principal o hit “Pop!”.

Com seis canções co-escritas por Jihyo, o lançamento do álbum da idol de k-pop contou com a divulgação do videoclipe de “Killin’ me Good”, que atualmente conta com 4 milhões de visualizações no Youtube.