Ator Aaron Paul revela que Netflix não o paga por ‘Breaking Bad’

Apoiador da greve de atores e roteiristas de Hollywood, Aaron Paul revelou que não recebe pelo sucesso de “Breaking Bad” na Netflix. Lançada em 2013, a série é considerada uma das mais populares do streaming.

O sindicato de atores de Hollywood ( SAG-AFTRA ) anunciou estado de greve no dia 14 de julho após fracasso nas negociações contratuais com os estúdios.

Com o sucesso de “ Breaking Bad ” na Netflix, a plataforma lançou o filme “El Camino: A Breaking Bad Movie”, em 2019, também estrelado por Aaron Paul. Além do longa-metragem, foi produzida uma série spin-off “Better call Saul”, que estreou em 2022.

“Séries vivem para sempre nesses streamings, passam por fases… Vi esses dias que ‘ Breaking Bad ’ estava no topo da Netflix e muitos desses streamings sabem que estão se safando de pagar o que é justo para as pessoas. Agora está na hora de cobrar, e isso é apenas uma das coisas que estamos pedindo”, diz.

O Sindicato dos Diretores da América (Directors Guild of America, em inglês), que reúne os diretores, negociou um novo contrato e não vai aderir à greve.

Já os roteiristas de cinema e televisão de Hollywood anunciaram greve no dia 2 de maio. Mais de 11 mil trabalhadores participam dessa cadeia e a paralisação pode afetar diretamente a gravação de programas televisivos dos Estados Unidos.

Representantes dos atores reclamam ainda que os serviços de streaming não compartilham o lucro obtido, mesmo com tantos conteúdos oferecidos pela plataforma. Atores e roteiristas ganhavam dinheiro com as reprises dos programas, mas agora ganham pouco ou quase nada quando alguém assiste aos filmes em serviços de streaming.

Greve em Hollywood: reivindicação dos roteiristas

A greve dos roteiristas de Hollywood vem de um conflito entre o Sindicato dos Roteiristas e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP, sigla em inglês), que representa empresas como Walt Disney, Netflix, Amazon, Warner Bros. e Paramount.