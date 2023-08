Morre Mark Margolis, ator de 'Breaking Bad', aos 83 anos de idade

O ator Mark Margolis, conhecido por seu papel de Don Hector Salamanca em "Breaking Bad", morreu nesta sexta-feira, 8 de agosto.

A informação foi confirmada pelo filho do artista, Morgan Margolis, à revista The Hollywood Reporter. De acordo com o veículo de informação, o ator estava internado no hospital Mt. Sinai, em Nova York, nos Estados Unidos, e morreu de uma doença repentina não divulgada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de atuar em "Breaking Bad", Margolis fez parte do elenco de "Scarface" (1984), "Réquiem para um Sonho" (2000), "Ace Ventura" (1994) e "Pi" (1998).

O último trabalho do ator foi na série "Your Honor", que estreou sua segunda temporada neste ano na plataforma de streaming da Amazon Prime. Ele também chegou a reprisar seu papel como Hector Salamanca em "Better Call Saul", série derivada de "Breaking Bad" que chegou ao fim em 2022.

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+:

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Assista ao filme clicando aqui.