Greve dos atores: cinco filmes e séries impactados em Hollywood

Ao lado dos roteiristas, que iniciaram a greve no começo de maio, a decisão do Sindicato dos Atores pode interromper quase todas as produções em andamento

Na première do filme Oppenheimer, em Londres, na Inglaterra, foi o diretor Christopher Nolan que avisou ao público sobre a ausência dos atores. Em solidariedade à iminente greve do Sindicato dos Atores, nomes como Cillian Murphy e Emily Blunt saíram do tapete vermelho direto para as ruas.

“Infelizmente eles estão fora para escrever seus cartazes para o que acreditamos ser uma greve iminente do SAG (Sindicato dos Atores), juntando-se a um dos meus sindicatos, o dos roteiristas, na luta por salários justos”, explicou Nolan na estreia do longa-metragem.

É a primeira vez, desde 1960, que a categoria de atores de Hollywood e os roteiristas entram em greve simultaneamente. Na coletiva de imprensa, o diretor-executivo e negociador do SAG, Duncan Crabtree-Ireland, destacou o movimento como um “instrumento de último recurso”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os atores se juntam ao sindicato dos roteiristas, que permanece na greve desde o começo de maio, completando dois meses. O fracasso nas negociações com os representantes deve paralisar a maioria das produções cinematográficas e televisivas.

Saiba quais filmes e séries podem ser impactados.

Greve dos atores: Deadpool 3

Ryan Reynolds e Hugh Jackman fotografados como os seus personagens Crédito: Reprodução

A primeira imagem dos atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman como os seus personagens Deadpool e Wolverine, respectivamente, foi revelada na segunda-feira, 10, mas as gravações do longa-metragem podem ser adiadas com a junção dos atores à greve.

O terceiro filme da franquia Deadpool colocará a atriz Jennifer Garner para reprisar o papel de Elektra.

Greve dos atores: Beetlejuice 2

A sequência do filme “Os Fantasmas se Divertem” (Beetlejuice), lançado em 1988 no Brasil, começou a sua produção durante o mês de maio, concomitantemente à greve dos roteiristas.

A adição do sindicato dos atores no movimento pode impedir as gravações com as atrizes Winona Ryder e Jenna Ortega, potenciais protagonistas do longa.

Greve dos atores: Venom 3

As filmagens para Venom já haviam começado, mas, segundo informações da Variety, “a equipe que trabalhava no filme foi notificada na segunda-feira em antecipação à greve”.

Greve dos atores: The Last of Us

A greve dos roteiristas já havia afetado a pré-produção da segunda temporada da série The Last of Us. A escolha dos atores para viverem novos personagens depende da presença dos profissionais durante o “casting”.

A inclusão do sindicato dos atores de Hollywood no movimento pode dificultar ainda as gravações com Bella Ramsey e Pedro Pascal.

Greve dos atores: Stranger Things

Outra produção que já havia paralisado devido à greve dos roteiristas, Stranger Things agora enfrenta a adição dos atores. No início de maio, quando os protestos começaram, os irmãos Duffer, responsáveis pela série, ficaram ao lado do sindicato.

“A escrita não para quando as filmagens começam. Embora estejamos ansiosos para começar a produção com nosso incrível elenco e equipe, não é possível durante esta greve”, escreveram em tweet.

Greves em Hollywood envolvem roteiristas e atores; VEJA o que se sabe