Hollywood: Sindicato de atores anuncia greve a partir desta quinta

Representando 160 mil artistas do cinema e da televisão, o Sindicato de Atores de Hollywood anunciou que entrará em greve após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios dos EUA

O sindicato de atores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunciou nesta quinta-feira, 13, que a negociação com os estúdios norte-americanos para evitar uma paralisação da indústria terminou sem acordo.

Representando 160.000 artistas do cinema e da televisão, dentre eles grandes estrelas do audiovisual, o órgão comunicou que entrará em greve após o fracasso das negociações contratuais com os estúdios.

"A greve começará à meia-noite de hoje (às 4h00min de sexta-feira, 14, em Brasília), e todos nós, membros do sindicato, líderes e pessoal de trabalho, estaremos nos piquetes amanhã pela manhã", anunciou o negociador da associação, Duncan Crabtree-Ireland, em entrevista coletiva nesta quinta em Los Angeles, nos EUA.



De acordo com o SAG-AFTRA, as negociações não atenderam suas demandas sobre aumentos salariais e a ameaça representada pelo uso de Inteligência Artificial (IA) na produção de filmes e programas de televisão.

Os roteiristas estão em greve há mais de dois meses, com piquetes nas portas de estúdios e plataformas de streaming como Disney e Netflix.

Em caso de greve dos atores, a indústria de Hollywood iniciaria uma paralisação que não acontece desde a década de 1960, o que implicaria uma suspensão quase total de filmes e produções televisivas americanas.

Alguns reality shows, animações e programas de entrevistas podem continuar. Mas as séries dramáticas e outras atrações enfrentarão atrasos. E caso as greves sejam prorrogadas, as próximas produções também serão suspensas.

O sindicato SAG-AFTRA representa grandes estrelas como Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Glenn Close, entre outras, e todos os seus membros já haviam aprovado uma ação em caso do acordo não fosse alcançado.



Greve em Hollywood: entenda as solicitações dos roteiristas

Cerca de 11.500 roteiristas de cinema e televisão de Hollywood, membros do Sindicato dos Roteiristas da América (Writers Guild of America, em inglês), entraram em greve no dia 2 de maio.

A decisão aconteceu depois que o sindicato não conseguiu chegar a um acordo com a Walt Disney, Netflix, Amazon, Warner Bros., Paramount e outras empresas de mídia, por salários mais altos e salvaguardas em torno do uso de inteligência artificial na era do streaming de TV.



