Rolling Stones sugere vinda ao Brasil com publicação de vídeo

A banda The Rolling Stones publicou um vídeo em seu Instagram que sugere a possibilidade de uma passagem pelo Brasil com turnê

No vídeo, um coração de diamante surge da água do mar de um praia do Rio de Janeiro e se quebra, revelando logo em seguida a famosa marca do grupo - a boca com a língua para fora.

A banda The Rolling Stones publicou na manhã desta sexta-feira, 1º, um vídeo que sugere a possibilidade de uma turnê que passará pelo Brasil . O compartilhamento reforçou rumores de uma vinda do grupo ao País que circulam desde o início de 2023.

No início deste ano circularam boatos de que a banda britânica viria ao Brasil. Segundo o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por divulgar com antecedência informações de shows internacionais, eles tocariam no País ainda em 2023.

Já em maio, a coluna de Leo Dias afirmou que o grupo viria em turnê para a América do Sul e o Brasil estaria na lista. O show seria em 2024.

A última vez que o The Rolling Stones se apresentou em terras brasileiras foi em 2016, com 4 shows divididos entre as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Essa marcaria a 5ª vez que o grupo viria ao País.

