Filha de Mick Jagger é condenada a pagar 2.200 euros por incidente com polícia em Ibiza

Uma juíza espanhola condenou Jade Jagger, uma das filhas de Mick Jagger, a pagar 1.400 euros (R$ 11.860) e a indenizar uma agente com outros 800 euros (R$ 4.314), após uma confusão com a polícia na ilha de Ibiza.

Em um julgamento rápido realizado nesta sexta-feira (19), a magistrada condenou a filha do vocalista dos Rolling Stones pelo crime de "resistência grave, com pena de quatro meses de multa no valor de 10 euros diários [R$ 53,92] e por um delito leve de lesão corporal, com pena de 20 dias de multa no valor de 10 euros por dia", indicou o Tribunal Superior de Justiça das Ilhas Baleares, em um breve comunicado.

Jade Jagger, que chegou a ser detida na quarta-feira (17) junto com outra pessoa, "deverá indenizar a vítima em 800 euros", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os fatos ocorreram no mesmo dia de sua prisão, quando a desinger de joias, de 51 anos, e seu acompanhante estavam em um restaurante de Ibiza.

De acordo com um comunicado do Sindicato Unificado da Polícia das Ilhas Baleares, Jade agrediu uma das agentes que tentava identificar seu acompanhante, cujo comportamento levou os funcionários do local a chamarem a polícia.

Essa pessoa foi condenada a quatro meses de prisão por desacato à autoridade.

Nascida em 1971 da união da nicaraguense Bianca Jagger e o vocalista dos Rolling Stones, Jade é a segunda dos oito filhos do famoso músico com suas diferentes esposas.

rs-hmw/eg/dd/rpr