Shows no Brasil em 2023: confira a programação

Um novo ano já começou e grandes eventos estão marcados para acontecer em 2023. Para quem aguardou ansiosamente o retorno dos shows no Brasil, artistas nacionais e internacionais já estão prontos para desembarcarem em diversas cidades do País.

De janeiro a outubro, reunimos alguns dos shows e festivais que vão acontecer em Fortaleza e em outros estados para você se programar e curtir durante todo ano.

Programação de shows no Brasil em janeiro de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de janeiro por todo o País

Fica Vai ter Pop - O Espetáculo

Com Gloria Groove e Wanessa Camargo.

Quando: 14 de janeiro

Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: R$90 a R$320

Ingressos à venda no eFolia

NCT 127 no Brasil

Quando: 18, 19 e 20 de janeiro

Onde: Vibra São Paulo (avenida das Nações Unidas, 17.955 - Vila Almeida, São Paulo)

Quanto: de R$175 a R$900

Ingressos à venda no site Uhuu

Backstreet Boys no Brasil

Curitiba: 25 de janeiro

São Paulo: 27 e 28 de janeiro

Belo Horizonte: 29 de janeiro

Quanto: a partir de R$145

Ingressos à venda no Eventim

Pitty em Fortaleza

Quando: 28 de janeiro

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Quanto: de R$80 a R$280

Ingressos à venda no Sympla

Programação de shows no Brasil em fevereiro de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de fevereiro por todo o País

Festival Planeta Atlântida

Com Dubdogz. Poze do Rodo convida Chefin, Dilsinho, Lagum, Vitor Kley, Mochakk, Melim, Jovem Dionísio, Vera Loca, Jota Quest, Priscilla Alcantara, Luísa Sonza, Gloria Groove, Matheus & Kauan, Vintage Culture, Reação em Cadeia, Teto & Wiu, Charlie Brown Jr. 30 anos, Comunidade Nin-Jitsu, Zaka e Ariel B. Luan Santana, Jão, Armandinho, Gilsons, Ludmilla, Ivete Sangalo e Matuê & 30PRAUM.

Quando: 3 e 4 de fevereiro

Onde: Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida - SABA (Xangri-lá, Rio Grande do Sul)

Quanto: de R$230 a R$850

Ingressos no site do Planeta Atlântida

Super Junior no Brasil

Quando: 9 de fevereiro, às 18 horas

Onde: Espaço Unimed (rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo)

Quanto: de R$420 a R$900

Ingressos à venda no Eventim

Skank em Fortaleza

Quando: 11 de fevereiro

Onde: estacionamento do Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Cocó)

Quanto: R$120 a R$220

Ingressos à venda no Ticket360

Imagine Dragons no Brasil

São Paulo: 28 de fevereiro, no Allianz Parque

Rio de Janeiro: 2 de março, na Área Externa da Jeunesse Arena

Curitiba: 4 de março, na Pedreira Paulo Leminski

Ingressos à venda no Eventim

Programação de shows no Brasil em março de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de março por todo o País

Big Time Rush no Brasil

São Paulo: 3 de março, no Espaço Unimed

Rio de Janeiro: 5 de março, no Vivo Rio

Ingressos à venda no Eventim

Festival Girls

Com Jojo, Sandy, Ludmilla, Alcione, Gayle, Blu Detiger, Manu Gavassi, Duda Beat, Mariah Angeliq, Margareth Menezes e Rachel Reis.

Quando: 4 e 5 de março

Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Senador Teotônio Vilela, 261 - Cidade Dutra, São Paulo)

Quanto: de R$432 a R$1680

Ingressos à venda no TicketsForFun



Paramore no Brasil

Rio de Janeiro: 9 de março, no Qualistage

São Paulo: 11 e 12 de março, no Centro Esportivo Tietê

Quanto: a partir de R$200

Ingressos à venda no TicketsForFun

Coldplay no Brasil

São Paulo: 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março, no Estádio do Morumbi

Curitiba: 21 e 22 de março, no Estádio Couto Pereira

Rio de Janeiro: 25, 26 e 28 de março, no Estádio Nilton Santos Engenhão

Ingressos à venda no Eventim

Mirae no Brasil

Com show marcado para o dia 18 de março em São Paulo, o grupo realizará sessões de autógrafos em Fortaleza, Salvador e no Rio de Janeiro

Mirae em Fortaleza

Quando: 15 de março de 2023, às 17 horas

Onde: Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Ingressos à venda no ShotGun

Lollapalooza Brasil 2023

Com Drake, Billie Eilish, Blink-182, Rosalía, Lil Nas X,Tame Impala, Kali Uchis, Tove Lo, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez, Jamie XX, Aurora, Ludmilla, Pitty, Anavitória, Os Paralamas do Sucesso, Pedro Sampaio, Filipe Ret e L7nnon.

Quando: 24, 25 e 26 de março

Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Senador Teotônio Vilela, 261 - Cidade Dutra, São Paulo)

Quanto: de R$1.500 a R$4.900

Ingressos à venda no TicketsForFun

Djavan

Djavan anunciou uma turnê mundial para 2023 com shows em todas as regiões do Brasil.

Maceió: 31 de março

Recife: 2 de abril

Aracaju: 6 de abril

Mais informações no site do Djavan

Programação de shows no Brasil em abril de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de abril por todo o País

Zaz no Brasil

Quando: 14 de abril

Onde: Espaço Unimed (rua Tagipuru, 795, Barra Funda - São Paulo)

Quanto: a partir de R$160

Ingressos à venda no TicketsForFun

Plantão Festival

Com Matuê, Whindersson Nunes, Teto, Wiu, Major RD, West Reis e Doixton

Quando: 20 de abril

Onde: Arena Castelão (avenida Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Quanto: de R$470 a R$426,67

Ingressos à venda no eFolia

Festival Ultra Brasil

Atrações serão anunciadas em breve.

Quando: 21 e 22 de abril

Onde: Vale do Anhangabaú (avenida São João, s/n - São Paulo)

Quanto: a partir de R$650

Ingresso à venda no Eventim

Festival Monsters of Rock

Com Kiss, Deep Purple, Scorpions, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro

Quando: 22 de abril

Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo)

Quanto: a partir de R$240

Ingressos à venda no Eventim

Stratovarius em Fortaleza

Quando: 28 de abril

Onde: Complexo do Armazém (avenida Antônio Justa, 444 - Centro)

Quanto: R$160 e R$230

Ingressos à venda na Bilheteria Digital

Festival Summer Breeze

Com Parkway Drive, Blind Guardian, Bruce Dickinson e Stone Temple Pilots

Quando: 29 e 30 de abril

Onde: Memorial da América Latina (avenida Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo)

Quanto: a partir de R$425

Ingressos à venda no Ticket360

The Calling em Fortaleza

Quando: 30 de abril

Onde: Barraca Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antônio Diogo)

Quanto: a partir de R$120

Ingressos à venda na Bilheteria Digital

Programação de shows no Brasil em maio de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de maio por todo o País

Marisa Monte

As vendas para os shows em Florianópolis, Belo Horizonte, Juiz de Fora e Campo Grande já iniciaram. Em Fortaleza, as informações adicionais serão divulgadas em breve.

Marisa Monte em Fortaleza

Quando: 6 de maio

Ingressos à venda no Eventim

CPM 22

Juazeiro do Norte: 12 de maio, na House 237

Fortaleza: 13 de maio, no Complexo Armazém

Quanto: a partir de R$70

Ingressos à venda no Bilheto

Programação de shows no Brasil em junho de 2023

Confira abaixo lista de atrações do mês de junho por todo o País

Gilberto Gil

Onde: Florianópolis, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, João Pessoa, Recife e Salvador. Novas cidades serão divulgadas em breve.

Mais informações: no site do Gilberto Gil

Titãs em Fortaleza

Quando: 3 de junho

Onde: Marina Park (avenida Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: a partir de R$180

Ingressos à venda no Eventim

Programação de shows no Brasil em setembro de 2023



Confira abaixo lista de atrações do mês de setembro por todo o País

The Town

Com Iza e Criolo. Novas atrações serão anunciadas em breve.

Quando: 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro

Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Senador Teotônio Vilela, 261 - Cidade Dutra, São Paulo)

Mais informações: no site do The Town

Programação de shows no Brasil em outubro de 2023



Confira abaixo lista de atrações do mês de outubro por todo o País

The Weeknd no Brasil

Rio de Janeiro: 7 de outubro, no Estádio Nilton Santos Engenhão

São Paulo: 10 e 11 de outubro, no Allianz Parque

Quanto: a partir de R$230

Ingressos à venda no Eventim

Tomorrowland Brasil 2023

Atrações serão anunciadas em breve.

Quando: 12, 13 e 14 de outubro

Onde: Parque Maeda (rodovia Dep. Archimedes Lammoglia, km 18 - Itu, São Paulo)

Mais informações: no site do Tomorrowland

Shows que podem acontecer em 2023:

Ed Sheeran, Roger Waters e outros artistas estão cotados para virem ao Brasil em 2023. Segundo o jornalista de entretenimento José Norberto Flesch, o ruivo está confirmado para trazer a sua nova turnê “Mathematics Tour” em outubro deste ano.

Já o ex-integrante do Pink Floyd, Roger Waters, deverá fazer shows em diversas cidades durante os meses de novembro e outubro de 2023. Vale lembrar que em 2018, Waters foi confirmado em Fortaleza na programação do Festival Concreto daquele ano, porém a apresentação nunca ocorreu.

O cantor canadense Shawn Mendes também poderá vir ao Brasil em março com a “Wonder Tour”. A banda Red Hot Chili Peppers, que irá iniciar a nova turnê em março - com datas para a América do Norte e Europa, fará um show solo no segundo semestre deste ano

O jornalista também confirmou My Chemical Romance, The Rolling Stones, Rod Stewart e The Rolling Stones na programação de shows em 2023.



