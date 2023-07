Mick Jagger 80 anos: veja as músicas mais tocadas no Brasil

O astro da banda Rolling Stones completa oito décadas de vida; confira as músicas da banda de Mick Jagger que foram mais tocadas no Brasil

Mick Jagger completa 80 anos de idade nesta quarta-feira, dia 26 de julho. O fundador, cantor e compositor da banda britânica Rolling Stones é referência no rock mundial.

Em sua homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo de quais as músicas que os brasileiros mais consumiram de Mick Jagger na última década. Faixas como “Satisfaction (I can't get no)”, “Miss you” e “Start me up” compõem o top 3 das obras mais tocadas no Brasil.

Mick Jagger: lista de músicas mais tocadas no Brasil na última década

Confira abaixo as cinco músicas mais tocadas de Mick Jagger juntamente com o Rolling Stones na última década no país.

Satisfaction (I Can't Get No)

O hit é fruto da parceria Mick Jagger com Keith Richards, guitarrista e amigo da banda. A música foi a mais tocada de Rolling Stones no Brasil entre os anos de 2013 e 2023.



Miss You

A segunda canção foi um dos grandes sucessos de Rolling Stones. Lançada em 1978, "Miss You" debutou em primeiro lugar na Billboard Hot 100.

Start me Up

A faixa foi abertura do álbum "Tattoo You" e foi o último single da banda a aparecer no top 10 britânico.

Bitter Sweet Symphony

A música envolve uma polêmica entre os Rolling Stones e a banda The Verve, que envolvia direitos autorais da obra. No entanto, após 22 anos de discussão, Mick Jagger e Keith Richards devolveram o direito do hit para o The Verve.



"Sympathy for the Devil"

A obra tem um carinho especial dos brasileiros, pois Mick Jagger se inspirou no samba ao compor a canção.

