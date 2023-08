Peça sobre drama familiar é apresentada no TJA em setembro

Peça "Maçã Mordida" ocorre no Theatro José de Alencar (TJA) nos sábados de setembro

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe durante os finais de semana de setembro a peça “Maçã Mordida”. Realizado pelo Grupo Teatro Espiral, o espetáculo aborda um drama familiar e discute questões sociais.

Com a primeira apresentação estreando neste sábado, 2, o espetáculo tem início às 19 horas. “Maçã Mordida” acompanha a história de Samuel, um jovem que saiu da casa dos pais e cortou relações com a família. Após um longo período, Isaías, irmão mais velho de Samuel, informa a morte da irmã deles.

Com a notícia do falecimento da parente, Samuel retorna para o ambiente familiar e dramas antigos voltam à tona. O jovem, então, precisa lidar com sentimentos diversos e questões não resolvidas.