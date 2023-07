Dia do Rock: lembre álbuns que completam 20 anos em 2023

Os anos 2000 foram marcados por looks icônicos, filmes memoráveis e produtos inesquecíveis. A música nacional e internacional também fez história no início do século.

Para comemorar o Dia do Rock, o O POVO separa alguns álbuns do gênero que estão completando 20 anos desde que foram lançados. Confira abaixo.

Admirável Chip Novo - Pitty

O álbum de estreia da baiana Pitty marcou uma geração com os seus hits “Equalize”, “Teto de vidro” e “Máscara”. Vários dos seus singles conquistaram uma ótima colocação nas rádios do País.

O título do disco faz referência ao romance “Admirável novo mundo” do autor Aldous Huxley, de 1932, que conta a narrativa de uma sociedade é controlada pela tecnologia no ano de 2540.

“Admirável Chip Novo” consagrou a artista brasileira e vendeu mais de 250 mil cópias no ano de lançamento. Em 2023, Pitty está em turnê celebrando as duas décadas de seus primeiros sucessos.

Fallen - Evanescence

“Fallen” de Evanescence também foi responsável por lançar a banda para o mundo. O álbum estreou com êxito nas paradas e é considerado até hoje um dos trabalhos mais bem sucedidos dos artistas. Singles como "Bring Me to Life", "Going Under" e "My Immortal" foram grandes sucessos em vários países.

O álbum vendeu cerca de 17 milhões de cópias no mundo desde de sua estreia e recebeu cinco indicações no 46° Grammy Awards, ganhando duas categorias, a de Melhor Novo Artista e de Melhor Performance do Hard Rock.



Acústico MTV: Charlie Brown Jr.

A banda gravou o seu primeiro álbum ao vivo no Teatro Mars em São Paulo e trouxe diversas participações especiais, como Marcelo D2 e Negra Li. Além disso, apresentou canções inéditas, “Não uso sapato” e “Vícios e virtudes”.

Foi considerado em 2020 como um dos “11 melhores Acústicos MTV brasileiros de todos os tempos” pela revista Rolling Stones Brasil.

Meteora - Linkin Park

O segundo álbum de estúdio da banda Linkin Park foi marcado por vários singles como “Numb”, “Faint” e “Lying from you”, que debutaram com triunfo nas paradas americanas. O álbum entrou na lista da Billboard's Top 200 Álbuns da Década, na 36° posição.

Como estão vocês? - Titãs

“Como estão vocês?” foi o décimo segundo álbum da banda brasileira Titãs e o primeiro trabalho sem o vocalista Nando Reis e sem o guitarrista Marcelo Fromer, falecido em 2001. Títulos como “Eu não sou um bom lugar” e “Provas de amor” fizeram parte do disco.

A música “Enquanto houver sol” compôs a trilha sonora da novela global “Celebridade”, que trazia em seu elenco a atriz Malu Mader, esposa do guitarrista da banda Tony Bellotto.

Elephant - The White Stripes

“Elephant" é o quarto álbum de estúdio da banda americana “The White Stripes” e foi considerado um sucesso, chegando ao quinto lugar na Billboard e vendendo mais de quatro milhões de cópias em todo o mundo.

“Seven nation army” e “There's no home for you here” são músicas que integram o disco.

Cosmotron - Skank

Considerado um clássico do rock nacional, o sexto álbum da banda Skank traz singles como “Vou deixar”, que marcou a geração dos anos 2000 e vendeu cerca de 210 mil cópias, de acordo com o site oficial do conjunto. O disco se destaca por trazer letras poéticas e de amadurecimento.