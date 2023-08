Tatá Werneck é internada com covid-19 e novela sofre mudanças

Segundo informações do site Notícias da TV, a artista decidiu se isolar em um hospital para não transmitir a doença para a filha, Clara Maria, de apenas três anos.

Sempre precavida com a saúde, principalmente após perder o melhor amigo para a doença, Paulo Gustavo , Tatá foi afastada das gravações da novela "Terra e Paixão", que é exibida na faixa das 21 horas, na Globo.

Com a ausência da personagem Anely na novela, os autores terão de fazer alterações rápidas nos cronogramas de gravações. Apesar do susto, Tatá não está com sintomas considerados graves, apenas sintomas leves.

O evento aconteceu no domingo, 27, em sua casa no Rio de Janeiro, para poucos convidados. No aniversário, Tatá chamou amigos pessoais e cantores que ela gosta, como Sandy e o grupo É o Tchan.

Essa é a primeira vez que a artista testa positivo para a covid-19. Ela, durante a pandemia, seguiu todos os protocolos sanitários, ficando em isolamento constante em sua casa.

