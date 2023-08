Quadrinista cearense Lara Nicolau é indicada a prêmio nacional HQ Mix

Lara Nicolau foi indicada ao 35º Troféu HQ Mix com o quadrinho "Nico", tirinha publicada no O POVO Crédito: Arquivo Pessoal

A quadrinista Lara Nicolau foi indicada ao Troféu HQ Mix, umas das premiações nacionais mais importantes do cenário de artes gráficas. Quadrinista do O POVO desde 2021, Lara publica semanalmente a tirinha "Nico" nas páginas do Vida&Arte. Foi com ela, inclusive, que a artista de 30 anos de idade foi selecionada para a 35ª edição do HQ Mix. Divulgado na noite de segunda-feira, 28, a listagem traz nomes de inúmeros artistas, dentre quadrinistas, ilustradores, designers de todo o Brasil em variadas categorias que homenageiam a diversidade da produção gráfica do País. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Indicada na categoria Web Tira com a tirinha “Nico”, esta é a primeira vez que Lara Nicolau é selecionada no evento. “Saber que o meu trabalho está concorrendo em uma premiação que considera a produção de quadrinhos nacional – que por sinal, está recheada de nomes e obras de extrema qualidade –, já tem seu brilho e uma sensação enorme de realização profissional. Tudo isso se intensifica ainda mais, concorrendo ao lado de tantas artistas extremamente competentes”, revela a artista.

Ao lado de "Nico", tirinhas populares na internet, como "Batatinha Fantasma", "Cartumante", "Will Tirando" e outros nomes concorrem com a cearense na mesma categoria. A quadrinista conta que a indicação foi uma surpresa e que descobrir estar participando do 35º HQ Mix está sendo um momento "muito especial e mágico". "Vejo este momento não só como uma conquista pessoal, mas como uma celebração do quadrinho cearense, do quadrinho nordestino, do quadrinho nortista, do quadrinho feito por pessoas LGBTQIAP+. É, não só de uma importância por me sentir vista, lida e ouvida como artista, mas pelo contexto da premiação, por estar onde eu sempre quis estar: ao lado das vozes e expressões que admiro tanto dentro dos quadrinhos", explica. Lara Nicolau: "o que eu sei é falar de mim" Com formação em Teatro, Lara detalha que a arte sempre esteve presente em sua vida desde a infância. Na ilustração, os quadrinistas cearenses Blenda Furtado, Daniel Brandão, Débora Santos, Johta, Luís Carlos Sousa, Brendda Maria, Ren Nolasco, Natália Prata, Dharilya Sales e Zé Wellington foram algumas de suas referências para o início na produção gráfica. Também quadrinista do O POVO, Daniel Brandão foi quem indicou Lara para integrar o time do V&A: "O convite chegou em meados de outubro de 2021 e, como eu ainda não tinha a história pronta, tive mais ou menos um mês para me planejar. Eu pensei: 'Bem, acho que o que eu sei é falar de mim'. E foi assim que eu comecei a traduzir as minhas emoções em paisagens e personagens". Protagonizada por uma moça de cabelos longos e pretos, "Nico" acompanha a jovem em inúmeros universos, conforme explica Lara: "Em um dia é como a Alice no País das Maravilhas, em outro é uma cavaleira medieval, por outras vezes, é uma flor num jardim".

Tirinha "Nico", de Lara Nicolau Crédito: Lara Nicolau Tirinha "Nico", de Lara Nicolau Crédito: Lara Nicolau Tirinha "Nico", de Lara Nicolau Crédito: Lara Nicolau A artista também conta que o quadrinho “Nico” é uma maneira de desabafar, de forma íntima e sensível, com o leitor. “As tirinhas ‘Nico’ são, como eu costumo dizer, minha paisagem emocional… A Nico é minha persona e a forma como eu trato de questões como amor, amizade, traumas, saúde mental. É também minha forma de fazer poesia visualmente”, diz. Com um júri formado por 2 mil profissionais da área das artes gráficas, o 35° Troféu HQ Mix irá revelar os vencedores de 2023 no mês de novembro. Neste ano, a estatueta será em homenagem ao “Curupira”, personagem do ilustrador Flavio Colin, que faleceu no ano de 2002. Com evento presencial marcado para ocorrer no dia 6 de dezembro, a entrega dos prêmios aos vencedores irá acontecer no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, com apresentação de Serginho Groisman.