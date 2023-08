Ó Paí, ó 2: Lázaro Ramos confirma data de estreia nos cinemas

Há também novidades no elenco da nova comédia, com artistas convidados como Luis Miranda, Ricardo Oshiro e Clara Buarque. Os espectadores acompanharão a rotina de Roque anos depois do primeiro filme. O cortiço de Joana segue repleto de festas, fofocas e confusões. O bairro se prepara para a festa de Iemanjá, enquanto lida com as polêmicas dos vizinhos.

O primeiro filme apresenta a história dos moradores de um cortiço do centro histórico do Pelourinho, em Salvador (BA). Os eventos ocorrem no último dia de Carnaval. Dona Joana, incomodada com a farra dos condôminos, decide acabar com a festa e fecha o registro de água do prédio.



